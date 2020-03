Práce na bezdrátové podložce AirPower se znovu rozběhly. Dočkáme se ji konečně?

Na několik měsíců se zdálo, že je osud podložky AirPower od Applu definitivně zpečetěn a nikdy se ji nedočkáme. Podle nejnovějších informací Jona Prossera však Apple práce na nabíjecí podložce, která byla poprvé zmíněna v roce 2017, znovu obnovil. Ale proč na ní Apple přestal pracovat?

Jak možná víte, podložka má být schopna simultánně nabíjet iPhone, AirPods a Apple Watch. Jak se však později ukázalo, vyvinoutji bylo v té době nad síly Applu.

AirPower isn’t dead 👀



The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.



🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2