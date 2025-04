AI Gemini, kam se jen podíváš? Brzy bude na tabletech, hodinkách i v automobilech

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Mnozí si již nedokáží představit každodenní fungování bez AI, ačkoliv tomu není tak dávno, kdy jsme se nad představou skutečně inteligentních asistentů, kteří mají kultivovaný projev blízký tomu lidskému a především dokáží poradit i s obtížnějšími problémy, mohli maximálně pousmát. Jedním z nejoblíbenějších AI asistentů je pak Gemini od Googlu. Sice se nejednalo o první AI, jež se těšila masové popularitě jako ChatGPT, ale k uživatelům si získala cestu díky oblíbenosti operačního systému Android a faktu, že služby Googlu využívá ve velké míře také spousta podniků.

Před pár dny jsme se tak díky probíhajícímu soudnímu slyšení, na které odkázal server The Information (viz theinformation.com) dozvěděli informaci o tom, že Gemini aktivně používá přibližně 350 milionů uživatelů měsíčně. V porovnání s ChatGPT, které má na účtu údajně 160 milionů uživatelů denně, má Gemini ještě co dohánět, avšak i tak rozhodně není množství uživatelů zanedbatelné a v budoucnu se může uživatelská základna díky ekosystému Googlu ještě značně rozrůst. Aplikace Gemini je přitom volně dostupná na Android i iOS a může si ji stáhnout kdokoliv bez ohledu na to, zdali má vlajkovou loď nebo nižší třídu. Alternativou je pak pochopitelně také webová verze asistenta.

CEO společnosti Google, Sundar Pichai, se přitom nechal slyšet, že se brzy dočkáme Gemini také na tabletech, chytrých hodinkách s Wear OS a v automobilech, a to skrze platformu Android Auto. Později v průběhu tohoto roku by se upgradu měla (ne)překvapivě dočkat rovněž kompatibilní sluchátka, která budou namísto Google Asistenta spoléhat právě na umělou inteligenci Gemini.

„Na mobilních zařízeních upgradujeme Asistenta Google na Gemini a později v tomto roce upgradujeme tablety, automobily a zařízení, která se připojují k vašemu telefonu, jako jsou sluchátka a hodinky,“ uvádí CEO společnosti ve zprávě pro investory dostupné na stránkách Googlu (viz google.com).