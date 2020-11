Populární aplikace nákupní platformy AliExpress dostala v Indii stopku

Čínským vývojářům a jejich aplikacím v současnosti indická vláda příliš nepřeje. Indie nově zakázala 43 čínských aplikací, mezi nimiž najdeme několik her, seznamek, ale také aplikaci populární e-commerce platformy AliExpress vlastněné společností Alibaba Group.

Ministry of Electronics and Information Technology, GoI (@GoI_MeitY) issued an order today under section 69A of the Information Technology Act blocking access to 43 mobile apps in India.



More details - https://t.co/l9pwJKk3un@PIB_India @MeityPib @rsprasad @SanjayDhotreMP