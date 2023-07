Podvodníci se přeorientovali na dávky a příspěvky. Rozesílají falešné SMS

Fotografie: unsplash.com

Další vlna podvodů se zaměřila na Českou republiku a všichni obyvatelé, především uživatelé mobilních telefonů a mobilního bankovnictví, by se měli mít na pozoru. Check Point Software Technologies Ltd. totiž varuje před podvodnými SMS, které napodobují zprávy od České správy sociálního zabezpečení nebo České pošty.

„Kyberpodvodníci se snaží zneužít složité ekonomické situace a lákají v SMS na zprávy o dávkách a příspěvcích, což je citlivé téma, na které může řada lidí v naději reagovat zbrkle a bez přemýšlení. Odkaz na webovou stránku napodobuje originál a je to trik, který jsme již mnohokrát viděli. Ale úspěšně se vrací s novými doménami a vylepšeným obsahem,“ říká Petr Kadrmas, Beyond the Perimeter Security Expert, Eastern Europe z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.

Na váš telefon dorazí SMS zpráva, která se tváří jako oficiální od České správy sociálního zabezpečení a nechybí v ní odkaz, abyste si vše důležité mohli rovnou zjistit. Jakmile na odkaz kliknete, přesunete se na portál ČSSZ, který vypadá tak, jak byste očekávali. Podvodníci se tedy snaží o to, abyste ideálně nic podezřelého nezpozorovali. Pro získání příspěvků a dávek je vyžadováno přihlášení pomocí bankovní identity. „Je potřeba si vždy klást otázku, proč by ČSSZ posílala podobný odkaz přes SMS, proč by chtěla přihlášení bankovní identitou a podobně. Jsou to jasné varovné signály a webové stránky institucí a dalších společností navštěvujte vždy napřímo a neklikejte na odkazy ve zprávách,“ dodává Petr Kadrmas.

Následné přihlášení je možné provést přes řadu velkých bank a podvodníci slibují další výhody. Pro každou banku je vytvořen speciální obrázek s přesměrováním do online bankovnictví. Ve skutečnosti žádné přesměrování neprobíhá a uživatel je stále na stránkách ovládaných hackery. To znamená, že následné zadání přihlašovacích údajů není vůbec bezpečné. Cílem je totiž krádež bankovních přihlašovacích údajů a jejich další zneužití. Při podobných podvodech mohou uživatelé přijít o své úspory na účtu velmi rychle.

Dalším podobným a velmi tradičním trikem je napodobování zpráv od České pošty. Takže i na podobné SMS zprávy je potřeba si dávat pozor.

Jak se chránit?

Před podobný útoky je potřeba se mít na pozoru. V prvé řadě je rozumné zachovat klid a rozvahu. Podvodníci využívají toho, že lidé vyřizují zprávy ve spěchu a nezváží případná rizika. SMS zprávy vám státní správa posílat nebude, kontaktovat vás bude písemně nebo přes datovou schránku. Dále nezadávejte citlivé údaje na stránkách, o kterých máte byť sebemenší pochyb, dobře si vždy prohlédněte vypsanou adresu v prohlížeči. Důležité je též měnit hesla a ignorujete podezřele výhodné nabídky. Nový telefon se slevou 80 % a více vám rozhodně jen tak někdo nabízet nebude.