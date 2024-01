Poco přinese novinky na český trh. Příští týden představí novou řadu X6

Fotografie: Xiaomi

Klíčové novinky v lednu ukáže nejen Samsung, ASUS či Honor, ale připojí se také Poco, které spadá pod Xiaomi. Došlo totiž k oznámení, že už 11. ledna dojde k představení zbrusu nové řady Poco X6. Ta by přitom měla čítat minimálně dva modely, a to Poco X6 Pro a Poco X6. V obou případech by měly být osazeny výkonnými procesory, což u mobilů Poco až tak nepřekvapí. Zpravidla se totiž snaží uživatelům nabídnout výkon a velké paměti v dostupných cenových patrech. Lze odhadovat, že Poco X6 Pro bude na pomezí střední a vyšší střední třídy.

Neskončí však pouze u řady X6. Poco na český trh přivede ještě model Poco M6 Pro, který byl prvně představen již loni v srpnu. V tomto případě již víme, že půjde o cenově dostupný kousek nižší třídy, avšak s moderním procesorem, mírně zvýšenou odolností či tříletou softwarovou podporou. Radost udělá i téměř 6,8" displej s dostatečně jemným rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Cenu však neznáme a dozvíme se ji zřejmě 11. ledna.