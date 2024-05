Poco představuje novinky F6 a F6 Pro. Sledujte premiéru on-line

Důležitý den dnes nadešel pro značku Poco, která celosvětově představí hned dvě novinky mířící do vyšší střední třídy. Alespoň tak to vypadá dle prozatím oficiálně zveřejněných informací, kterými Poco zásobuje sociální sítě. Dočkáme se modelů Poco F6 a Poco F6 Pro, které mají mít vysoké ambice. Sám výrobce je totiž porovnává kupříkladu s řadou Galaxy S24 od Samsungu, avšak lze očekávat, že cena telefonů Poco bude rozhodně příznivější.

Například Poco F6 Pro má nabídnout Snapdragon 8 Gen 2, velký AMOLED displej se 120 Hz nebo hlavní 50megapixelový fotoaparát s optickou stabilizací. Velmi lákavě pak vypadá podpora 120W drátového nabíjení.

🟡Want to know why #POCOF6Pro has really no competition in the same price range?

👇🏻See the specs of POCOF6 Pro vs Galaxy S24+, and the answer is clear!

Let's make a quick comparison, what are your takings? pic.twitter.com/46d9TYuyi1