Poco M5 je levnou novinkou s moderním procesorem

Hlavním tahákem Poco M5 je moderní procesor Helio G99 od MediaTeku, který byl představen letos a chlubí se například 6nm výrobním procesem. Dle výrobce telefon dosahuje v AnTuTu 378 tisíc bodů. K dispozici budou varianty 64+4 GB a 128+6 GB.

Potěší i displej s 6,5", Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí, přičemž nastavit si bude možné 30 Hz, 60 Hz a 90 Hz. Dle očekávání jde o standardní IPS panel. Nejen čelní stranou však novinka bude chtít udělat dojem. Zadní strana se totiž snaží imitovat kožený povrch a na telefonu by tak neměly ulpívat otisky prstů, současně by se měl pohodlně držet v ruce.

Hlavní fotoaparát se může pochlubit 50 megapixely, což je slušná hodnota. Zbývající dva snímače jsou však spíše jen do počtu. Mají pouze 2 megapixely a mají sloužit pro tvorbu portrétních a marko snímků. Pro tvorbu selfies je na čelní straně 8megapixelová kamerka.

Povedla se také baterie s kapacitou 5 000 mAh, u které výrobce slibuje 8 hodin hraní her na jedno nabití, což není vůbec špatné. Opětovné dobití zabere méně než 2 hodiny. Nabíjecí výkon totiž činí pouze 18 W. V další výbavě nechybí Bluetooth 5.3 či NFC. Naopak se již nedostalo na 5G.

