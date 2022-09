Začínáme testovat levná Poca M5 a M5s. Jednou věcí vás zaručeně překvapí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Značka Poco na našem trhu nedávno představila dvojici cenově dostupných, přesto však zajímavě vybavených, modelů s označením Poco M5 a Poco M5s. Jaké jsou naše první dojmy?

Nečekaný obsah balení

Telefony dorazily v tradičně zářivě žlutém balení, které ukrývá také ochranná pouzdra a kabely typu USB-A/USB-C. Model M5 je vybaven rovněž 22,5W adaptérem, avšak u dražšího M5s byste paradoxně adaptér hledali marně. Rozhodnutí nepřibalovat k tomuto modelu adaptér vychází z možnosti nabídnout zákazníkům co nejpříznivější cenu, rozhodně to však podle výrobce nemá znamenat, že by končil s dodáváním adaptérů v nižší/střední třídě.

Koženka a matná bílá

Design pak sází na vcelku výrazné logo výrobce na zadní straně v oblasti fotomodulu, který se u dražšího M5 táhne horizontálně přes celá záda. Ta mají mimochodem zajímavou úpravu s imitací kůže, která přispívá k tomu, že zařízení v ruce méně klouže. To model M5s využívá u zad velmi hladký povrch, který se však alespoň hned tak neušpiní, neboť má matnou povrchovou úpravu. Na tělech smartphonů si můžeme všimnout 3,5mm jacku, klasického rozložení ovládacích tlačítek (na pravém boku) a dokonce i infraportu. Telefony působí v ruce příjemně a po designové stránce u nás jasně vyhrává model M5.

V oblasti displeje pak nepřekvapí nasazení staršího kapkovitého výřezu u levnějšího modelu M5, zatímco M5s se chlubí vycentrovaným průstřelem. S tím se pojí také nasazené panely. M5s totiž nabídne 6,43" AMOLED panel o Full HD+ rozlišení se základní 60Hz obnovovací frekvencí. Těšit se tak můžete na pěkně syté barvy i opravdovou černou. Druhý model spoléhá na IPS LCD panel s 90Hz obnovovací frekvencí a rovněž Full HD+ rozlišením, u něhož je mírně patrné pro tyto panely typické prosvítání u okrajů. Oba displeje jsou ploché, jak je v této ceně běžné, a mají relativně široký spodní rámeček, což rovněž není žádné překvapení.

Výkonný procesor za pár korun?

Oblast, na kterou se během testování chceme rozhodně zaměřit, je výkon použitých procesorů. Model M5 je vybaven novým 6nm čipsetem MediaTek Helio G99 s GPU Mali G57 a funkcí Game Turbo 5.0. Výkon by přitom měl být dostačující k hraní her, jako je Call of Duty, Diablo i dalších. Poco M5s je na druhou stranu osazeno čipsetem Helio G95 vyrobeném 12nm procesem.

Oba smartphony jsou pak vybaveny 5 000mAh baterií, která by podle našich zkušeností mohla zprostředkovat i dvoudenní výdrž. Rychlost nabíjení se přitom u levnějšího M5 zastavila na hodnotě 18 W, v případě M5s pak až na 33 W, jak již ale bylo zmíněno, adaptér si budete muset dokoupit, případně použít ty, které již máte doma.

Ptejte se, co vás zajímá

V komentářích se nás můžete ptát na vše, co vás ohledně dvojice novinek zajímá a rovněž psát tipy na oblasti, na které bychom se podle vás měli během testování zaměřit.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco M5 128+6 GB Rozměry 164 × 76,1 × 8,9 mm , 201 g Displej TFT IPS, 6,58" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 080 × 1 920 px, 30 FPS Procesor 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh