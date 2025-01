Nové Poco X7 má ambice stát se bestsellerem střední třídy

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Cenově dostupná střední třída může nabídnout opravdu zajímavou výbavu pro náročnější uživatele, alespoň to se snaží dokázat nové Poco X7. Design je založen na mírně zaoblené konstrukci, která příjemně padne do ruky. Na výběr je mezi stříbrnou, zelenou a černo-žlutou variantou. První jmenovanou už máme v redakci a můžeme pochválit zajímavé vzorování zad, které je však pouze estetické, nikoliv hmatatelné. Co se nám naopak nelíbí, je zbytečně velké logo Poco na zadní straně. Tento nedostatek ale vyvažuje stupeň krytí IP68, díky němuž je telefon odolný vůči vodě a prachu.

Čelní straně dominuje 6,67" AMOLED displej, který je zakřivený. Poco by možná mohlo sáhnout po klasické rovné ploše, ale zakřivení přidává telefonu na atraktivitě. Rámečky jsou úzké a díky vysokému rozlišení i 120Hz obnovovací frekvenci působí displej velmi kvalitně. Ochranu zajišťuje sklíčko Gorilla Glass Victus 2. Do displeje je také integrována čtečka otisků prstů, která funguje spolehlivě.

O dostatečný výkon se stará slušný procesor Dimensity 7300 Ultra od MediaTeku. Na českém trhu je k dispozici verze s 8GB nebo 12GB operační pamětí typu LPDDR4X. Menší varianta nabízí 256GB úložiště, větší pak 512GB interní paměť. Obě verze však využívají starší a pomalejší technologii UFS 2.2, což může být pro některé uživatele nevýhodou. Větší zklamání přináší nasazení staršího Androidu 14, což u novinky roku 2025 působí poněkud zastarale.

Na zadní straně se ve velkém modulu s fotoaparáty nachází tři objektivy. Hlavní snímač Sony IMX882 má 50 megapixelů a je vybaven optickou stabilizací obrazu. Dále zde najdeme ultraširokoúhlý objektiv s rozlišením 8 megapixelů a makro snímač s 2 megapixely, který je spíše do počtu. Přední kamerka v průstřelu displeje nabízí rozlišení 20 megapixelů.

V útrobách telefonu se nachází baterie s kapacitou 5 110 mAh, což je solidní průměr. Nabíjení probíhá výhradně drátově s maximálním výkonem 45 W. Nabíjecí adaptér bohužel není součástí balení, což je rozdíl oproti našemu redakčnímu kousku.

Nové Poco X7 je k dispozici za 6 999 Kč v případě 256GB varianty a za 7 999 Kč za 512GB verzi. Pokud si však pospíšíte a zakoupíte telefon do 15. ledna, můžete využít akční ceny 6 299 Kč za 256GB verzi a 7 199 Kč za 512GB variantu.