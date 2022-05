Po iPhonech dostala neoficiální USB-C port i sluchátka AirPods

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Ken Pillonel se proslavil tím, když zužitkoval své elektrotechnické vzdělání a spoustu umu k tomu, aby sestrojil první neoficiální iPhone s USB-C portem. Obvykle by to byla jen legrácka pro zasvěcence, ale jeho počin se dočkal širokého ohlasu. Pro mnohé je to vhodný způsob, jak upozornit na potřebu sjednocení konektorů. Pro jiné zase kolosální nesmysl, protože Apple přesně ví, jaké konektory jsou pro jeho telefony nejlepší. Na to myšlenkově navazuje i jeho aprílový vtípek, při němž naopak dostal do levného Samsungu konektor Lightning. Naopak poslední inženýrský pokus se jeví jako velice praktický. Pouzdro sluchátek AirPods lze napájet USB-C.

Vypadá to jako jednoduchý úkol, Ken však podle svých slov potřeboval mnoho měsíců, aby jej dovedl k uspokojivému konci. Hlavním problémem bylo tentokrát zachování vzhledu. Cílem bylo připravit produkt, který by do prodeje poslal i sám Apple. Taky chtěl celý postup udělat tak jednoduchý a srozumitelný, aby jej později mohl kdokoli s trochou zručnosti a správným nářadím napodobit.

Hlavní cílem ovšem není takto vylepšená elektronika jako spíš potřeba upozornit na nutnost sjednocení konektorů. Kena v tomto ohledu rozčiluje například to, že ani sám Apple není v tomto ohledu jednotný a do některých tabletů nasazuje USB-C. Dokud se tedy nedočká nařízeného sjednocení konektorů, pak je připraven ve svém „kutilství“ pokračovat a má připravený dlouhý seznam produktů, které se chystá upravit.