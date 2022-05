Pixel Buds Pro se naučila ANC

Fotografie: Google

Vedle telefonů rozšiřuje i nabídku sluchátek. A zatímco je levnější variantou dříve představených modelů, Pixel Buds Pro naopak přidávají něco navíc. A o co konkrétně jde? Jsou to první Pixel Buds, které obsahují funkci pro aktivní potlačení okolního hluku (ANC). Google se chlubí, že dosahuje nejlepších výsledků v dané třídě sluchátek, a to díky novému audio procesoru. Ten si má poradit i s hlukem, který do ucha proniká okolo sluchátek.

Pak je ještě v nabídce Transparency Mode, který vám umožní vnímat okolní svět, jako byste žádná sluchátka nasazená neměli. A potlačování hluku zvládají i mikrofony, tudíž by vám mělo při hovorech být dobře rozumět i v hlučnějších prostředích.

Zajímavé jsou i údaje o výdrži na baterie. Můžete poslouchat 11 hodin nebo 7 hodin se zapnutým ANC. Sluchátka podporují připojení typu multipoint, takže můžete například sledovat film na tabletu a u toho vyřídit hovor na telefonu bez přepojování. Během roku by sluchátka navíc měla dostat aktualizaci, která přinese funkci Spatial Audio. Díky integraci do ekosystému Googlu budete moci sluchátka hledat pomocí funkce Find My Device, a to i v případě, že ztratíte jen jedno sluchátko.

Sluchátka se začnou prodávat 21. července s fyzickým doručením o týden později. K dispozici jsou čtyři barevné varianty a jejich cena je 199 dolarů. S českou daní to znamená necelých šest tisíc korun.