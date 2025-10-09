Paradoxní situace: zlevněný iPhone 16 parazituje na iPhonu 16e, který nezlevnil

Apple včera představil novou řadu iPhonů 17, což mimo jiné znamená, že se z nabídky oficiálně odporoučely loňské top modely iPhone 16 Pro a 16 Pro Max. Naopak na iPhony 16 a 16 Plus čeká druhá etapa života, a to ve formě cenově dostupnějších kousků. Letos se však děje jedna zajímavá věc. Jistě víte, že na jaře byl představen cenově dostupnější iPhone 16e, u kterého bychom rovněž čekali slevu, ale nestalo se tak. Ve výsledku se tak iPhone 16 nebezpečně přiblížil cenově právě k iPhonu 16e.
Začněme ale pěkně od začátku. Loňský iPhone 16 v nabídce sice zůstává, avšak již jen výhradně ve 128GB verzi. Ta vyjde na 19 990 Kč. Výrazně hůře vybavený iPhone 16e pořídíte za 16 990 Kč ve 128GB verzi, avšak ten existuje nadále i v 256GB a 512GB variantě. Za 19 990 Kč tak můžete mít lépe vybavený iPhone 16, ale s menší pamětí, nebo hůře vybavený iPhone 16e, ale s větší pamětí.
Jak už jistě víte, Apple se rozloučil s „Pluskovým“ modelem, avšak ten poslední se ještě celý rok bude prodávat. V nabídce tak iPhone 16 Plus figuruje ve 128GB verzi za 22 990 Kč a případně dokonce i v 256GB variantě za 25 990 Kč.
Ceníkový přehled aktuálně cenově nejdostupnějších iPhonů
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|iPhone 16e
|16 990 Kč
|19 990 Kč
|22 990 Kč
|iPhone 16
|19 990 Kč
|nenabízí se
|nenabízí se
|iPhone 16 Plus
|22 990 Kč
|25 990 Kč
|nenabízí se
|iPhone 17
|nenabízí se
|22 990 Kč
|28 990 Kč
Zájemce o cenově dostupný iPhone to tak na sklonku roku 2025 má poměrně komplikované. Pokud opomeneme různé doprodeje dva a více let starých kousků, je k dispozici teoreticky až čtveřice modelů. Jmenovitě iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus a iPhone 17, který startuje na velmi zajímavé částce 22 990 Kč za 256GB verzi. Pokud chcete rozumný kompromis, bude vhodnou volbou iPhone 16. Je sice o 3 tisíce korun dražší než iPhone 16e, avšak získáte lepší displej, ultraširokoúhlý fotoaparát, výkonnější grafiku a podporu Magsafe.
