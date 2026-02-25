Oukitel je král imitací. Prohlédli jsme si kopie nových iPhonů i Samsungů

Barcelonský veletrh MWC 2026 je místem, kde se představuje celá řada nových produktů od věhlasných výrobců. Existují však značky, kteří se spíše hodlají svézt na aktuálních trendech a přímo úspěších věhlasnějších výrobců. Typickým příkladem je značka Oukitel. Možná jste o ní už slyšeli, zpravidla v souvislosti s vysoce odolnými telefony, které se chlubí i obřími bateriemi. O takových modelech však tentokrát řeč nebude.
Oukitel se vzhlédl v novém iPhonu 17 Pro (Max), především v jeho designu zadní strany a rovněž v oranžovém barevném odstínu. Snaží se věrně napodobit modul se třemi fotoaparáty i členění zadní strany, kdy je značná část lehce matná. Zdánlivě je tedy k nerozeznání, ovšem je do chvíle, než telefon uchopíte. Nečekejte žádný kov, žádné sklo, vše je plastové a působící velice obyčejně. Očekávat nemůžete ani nějak kvalitní displej, který má tlusté rámečky a dokonce i výřez namísto nějakého průstřelu. Z čelní strany se tedy Oukitel nic imitovat skoro nesnažil, pokud nebudeme počítat doslova okopírovanou tapetu.
Nejde však pouze o produkty Applu, které byly očividně v hledáčku Oukitelu. Narazili jsme totiž i modely, které se očividně velmi výrazně inspirovaly telefony Samsungu. Vidět jsme mohli třeba miniaturní verzi Samsungu Galaxy S26 Ultra s displejem o úhlopříčce 3,5", avšak šlo jen o maketu a nikoliv funkční přístroj. Již funkční byl telefon, který měl zřejmě kopírovat loňský Samsung Galaxy S25 Ultra, měl však hranatější rohy. Poněkud úsměvně pak působilo, že displej měl rohy naopak silně zakulacené.
Za povšimnutí pak stála další možná kopie vlajkového Samsungu. Inspiraci prozradilo rozestavění čtyř objektivů na zadní straně, avšak hned vedle nich se nachází sekundární displej, který mohl zobrazovat například aktuální čas.