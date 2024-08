On-line na hodinu za pár korun? T-Mobile vám to umožní, ale poněkud krkolomně

Fotografie: Kevin Kristhian, unsplash.com

Operátoři se nás v posledních letech snaží přesvědčit, že nabízejí neomezené tarify, ale ty kompletně neomezené, včetně neomezených dat neomezenou rychlostí, se však hledají poměrně obtížně. Když už je najdete, musíte počítat s tím, že zaplatíte více než 1 000 Kč. Pokud neomezená data nepotřebujete, případně jste online jen výjimečně, mohla by vás zaujmout nabídka operátora T-Mobile pro účastníky předplacených karet. Těm T-Mobile nabízí neomezený internet na 60 minut za cenu 12 Kč. A jak tušíte, bez poměrně výrazných limitů se tato služba neobejde...

Jak uvádějí obchodní podmínky, balíček je možné využít po dobu 60 minut, avšak rychlostí pouze 256 kbit/s. Pokud se nacházíte v EU, je k tomu nutné připočítat ještě datový limit v podobě 39 MB. Ano, MB, ne GB, na stažení filmu za našimi hranicemi to tedy opravdu stačit nebude, ne snad, že by to touto rychlostí vůbec šlo. Zajímavé je, že T-Mobile v podmínkách uvádí, že pro aktivaci balíčku je nutné získat nabídku přímo od T-Mobile skrze SMS zprávu. Pokud mu nabídka nedorazila, může si balíček aktivovat skrze infolinku, nebo na prodejně.

Pokud vás tato nabídka nezaujala, T-Mobile má pro majitele předplacených karet i internet na den či na víkend, který je trochu štědřejší. Ještě lépe je na tom konkurence. Třeba takové O2 nabízí neomezený internet (bez omezení rychlosti a přenesených dat) na 24 hodin za 49 Kč.