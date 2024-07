TIP na letní dovolenou: O2 stále nabízí neomezená data na 24 hodin za pár korun

Fotografie: unsplash.com

Chystáte se na krátkou dovolenou po České republice, například do kempu, a přemýšlíte, jak to vyřešit s internetem? Máme pro vás tip. Stačí najít v šuplíku starší Android či iPhone, který použijete jako LTE/5G modem, vložit předplacenou SIM kartu od O2 a aktivovat balíček Data naplno na 24 hodin. Cena činí v tomto případě 49 Kč a operátor rovněž neomezuje přenesená data, ani přenosové rychlosti, využít v tomto ohledu můžete i 5G.

Záložní modem v podobě smartphonu je samozřejmě jen nápad, data si užijete i v případě, že máte Dual SIM, případně vlastníte dedikovaný LTE modem s napájením na baterie.

Balíček se může hodit i v případě, že se chystáte za hranice, a to v rámci EU – zde můžete čerpat velkorysých 70 GB. Jen pozor, tento limit neplatí na 24 hodin, je to souhrnný pro všechna „Data naplno“ aktivovaná v rámci jednoho kalendářního měsíce. Zde by se hodilo upozornit, že nabídka je stále velice fér, protože podobné omezení platí i pro tarifní zákazníky.

Data na plno na 24 hodin Cena 49 Kč Přenosová rychlost bez omezení (5G) Datový limit ČR bez omezení Datový limit EU 70 GB/měsíc Platnost balíčku 24 hodin od aktivace Aktivace Moje O2, alternativně na prodejně

A jak co nejjednodušeji získat předplacenou SIM kartu od O2? Na stránkách O2 žádnou předplacenou SIM kartu zdarma nenabízí, ovšem lze se k ní dostat ze stránek simzdarma.cz. Zde si můžete objednat SIM kartu s tarifem, který nabízí neomezené volání do všech sítí a 300 MB dat na den za 25 Kč.

Tento předplacený tarif samozřejmě využívat nemusíte (poplatek se hradí jen v případě, kdy se připojíte k internetu, případně někomu zavoláte), naopak můžete využívat již zmíněného balíčku Data na plno na 24 hodin, který si aktivujete v aplikaci Moje O2, alternativně na prodejně. Jen pozor při první aktivaci, než SIM kartu do mobilu vložíte, vypněte si mobilní data, předejdete tím tak automatické aktivaci balíčku „Neomezené volání do všech sítí a 300 MB dat na den“ za 25 Kč.

Nepotřebujete neomezená data na den, ale štědrý datový limit na měsíc? Hodí se připomenout i akční nabídku „Datamanie 100 GB“, která vám za 30 dnů umožní vyčerpat až 100 GB dat, cena přitom činí 349 Kč. Nabídku můžete využít do 15. 7. 2024.