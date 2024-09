Dočkáme se globálně dvakrát složeného Huawei Mate XT? Zdá se, že možná ano

Huawei před dvěma dny ukázalo celosvětově první mobil s dvakrát ohnutým displejem. Jedná se o model Mate XT, který se řadí výbavou k absolutní špičce jak výbavou, tak i cenou. Největším lákadlem je však právě onen displej. Ve stavu běžného mobilního telefonu jde o 6,4" OLED panel, který se však může hned dvakrát zvětšit. Po prvním otevření naroste displej na 7,9" s rozlišením 2 232 × 2 048 pixelů. Druhé rozložení pak zvýší úhlopříčku na konečných 10,2" při rozlišení 2 232 × 3 184 pixelů.

Telefon zaujme nejen displejem, ale i designem. Zadní strana je pokryta strukturovanou kůží a pozoruhodná je i velmi malá tloušťka. Po úplném rozložení měří telefon v pase jen 3,6 mm, při prvním rozložení je tloušťka 7,45 mm a ve složeném stavu dosahuje 12,8 mm. Ve všech případech se jedná o skvělé hodnoty. V další výbavě figuruje klidně až 1TB interní paměť, samozřejmě operační systém HarmonyOS 4.2 a trojice kvalitních fotoaparátů na vnější straně.

Po premiéře telefonu bylo zřejmé, že minimálně zpočátku s ním Huawei zamíří jen na domácí čínský trh. Ostatně tak to dělá s většinou svých novinek, tím spíše s těmi, které se nějak odlišují a jsou tak výjimečné. Nyní se však objevil první náznak toho, že by se tento unikátní telefon mohl objevit i v obchodech mimo Čínu. Huawei totiž umístil minutové propagační video na svých globální YouTube kanál. Stejně tak se objevily propagační fotografie na sociální síti X.

Samo o sobě to samozřejmě nemusí nic znamenat, výrobce se chce jen pochlubit tím, co dokázal. Na druhou stranu tímto krokem o mobil vzroste zájem a více zájemců se bude dožadovat informací, kdy se novinka objeví v prodeji. Vše navzdory tomu, že jeho cena bude nebývale vysoká a pokud bychom se jej dočkali na českém trhu, bude základní varianta s 256GB úložištěm startovat rozhodně nad hranicí 70 tisíc korun!

Cutting-edge technology meets exquisite craftsmanship. The new #HUAWEIMateXT #ULTIMATEDESIGN pushes beyond the limits with its premium design and futuristic form—a symbol of the future is unfolding. pic.twitter.com/DCTn5MZ5Ud