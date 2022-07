Unboxing: co se nachází v balení ohebného Huawei Mate Xs 2?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Huawei Mate Xs 2 si na českém trhu (alespoň prozatím) sice oficiálně zakoupit nelze, do redakce mobilenet.cz se však přesto podíval v klasickém prodejním balení. V rámci prvních dojmů přímo z Istanbulu nás zaujala fotovýbava, ale také displej či podstatně nižší hmotnost, neméně zajímavý je ale i obsah elegantně vypadající krabičky. Co přesně se v ní nachází? To se dozvíte v přiloženém videu.

UNBOXING: Huawei Mate Xs 2