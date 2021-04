O2 zlevnilo neomezený tarif pro mladé

Fotografie: O2

„V této nelehké době nezapomínáme ani na mladou generaci, která samozřejmě tráví mnoho času na internetu nebo online komunikací se svými vrstevníky a příbuznými. Proto jsme i pro ně připravili několik novinek,“ vysvětluje ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

Pro mladé lidi, kteří na mobilu tráví velkou část dne, je určený tarif YOU NEO s neomezenými daty, voláním i SMS. Právě ten bude v dubnu a v květnu dostupný za zvýhodněných 699 korun měsíčně. V tarifu YOU 20 GB nabízí O2 neomezené volání a SMS do všech sítí v ČR a k tomu 20 GB dat za 549 korun. S nejlevnějším tarifem YOU 5 GB pak získá zákazník 5 GB dat a neomezené SMS za 399 korun měsíčně. Kromě toho O2 nabízí také Můj první tarif vhodný pro nejmladší uživatele, který zahrnuje 120 volných minut volání do všech sítí v ČR a 1 GB dat.

„Pro ty, kteří si vyberou jeden z tarifů YOU, je navíc přichystána atraktivní nabídka vybraných zařízení, které mladí lidé nejčastěji používají, například Apple AirPods, iPhone SE či nezbytné notebooky,“ dodává Silvia Cieslarová. Zařízení si mohou pořídit zákazníci na splátky bez navýšení po ověření jejich úvěruschopnosti.

Pořízení tarifů YOU je podmíněno věkem, zájemce nemusí být studentem. K uzavření smlouvy tak stačí předložit průkaz totožnosti, podle něhož zákazník splňuje věkový limit do 26 let. V případě školáků a studentů mladších 18 let může tarif pořídit jejich zákonný zástupce.