O2 rozjede pevný internet na MAX. Má čtyři tarify za stejnou cenu

Fotografie: O2

Operátor O2 nabízí také pevný internet. A právě v jeho případě nastává menší revoluce. Operátor představil zbrusu nové tarify MAX, přičemž název je zvolen tentokrát opravdu vhodně. Jistým překvapením může být cena, která je u všech čtyřech tarifů stejná a činí 599 Kč. Liší se však maximální rychlost, která se liší dle konkrétní lokality. Vše začíná na 20 Mb/s a jde přes 50 Mb/s, 100 Mb až po 250 Mb/s, což je maximální rychlost na bezdrátové/DSL technologii, kterou O2 nabízí.

V praxi to znamená, že uživatel již nebude muset řešit, jakou rychlost si zaplatí, ale vybere si tu nejvyšší možnou, neboť se rychlost nijak neliší. Jako příklad uveďme, že v současné chvíli mají stávající zákazníci s pevným internetem za 599 Kč rychlost 50 Mb/s. Pokud je v dané lokalitě dostupná vyšší rychlost, budou moci využívat za stejnou cenu vyšší rychlost připojení. Na druhou stranu, zůstane zde jistá pachuť z toho, že férová nabídka vyloženě není. Jen kvůli nedostatečné infrastruktuře totiž bude 599 Kč platit i člověk, který dosáhne jen na dnes velice skromných 20 Mb/s.

„Nároky na internet v uplynulých letech dramaticky narostly. Naučili jsme se pracovat z domu, užívat si zábavu v podobě on-line her i streamovacích služeb, máme chytré domácnosti – to vše s sebou nese i potřebu rychlého, spolehlivého a stabilního internetu. I proto společnost O2 do své sítě a jejího zkvalitňování neustále investuje. Díky tomu jsme jen za posledních několik měsíců zrychlili internet téměř 210 000 zákazníkům a další lokality nás čekají v tomto roce,“ říká Martin Čejka, ředitel fixních služeb v O2.

O2 MAX 250 Mb/s O2 MAX 100 Mb/s O2 MAX 50 Mb/s O2 MAX 20 Mb/s Cena 599 Kč 599 Kč 599 Kč 599 Kč Rychlost stahování dat až 250 Mb/s až 100 Mb/s až 50 Mb/s až 20 Mb/s Rychlost nahrávání dat až 25 Mb/s až 20 Mb/s až 5 Mb/s až 2 Mb/s

Nové tarify O2 nabízí od 5. ledna a novým zákazníkům nabídne slevu celých 50 % na prvních 6 měsíců využívání. Během prvního půl roku tak bude cena za tarif jen 299 Kč měsíčně, poté se dostane na již zmíněných 599 Kč. Stávající zákazníci musí chvíli vydržet, dle O2 proběhne změna v dubnu 2024, přičemž o všem budou stávající zákazníci informování v rámci únorového vyúčtování. Pakliže tak nyní využíváte jakýkoliv tarif a ve vaší lokalitě je dostupná vyšší rychlost, O2 vás na ni případně automaticky převede, nedojde-li k navýšení ceny, kterou doposud platíte.

Zbývá dodat, že ke každému internetovému tarifu náleží i přístup k O2 TV v rámci základního tarifu Modrá. V praxi tak bez příplatku získáte přístup k více než 30 televizním stanicím ve vysoké kvalitě, mezi kterými se nachází minimálně jeden dětský, filmový a dokumentární televizní kanál. V tomto případě však nejde o novinku, přístup k O2 TV Modrá měli internetové tarify i nyní.