O2 léto rozjede. Nabízí výhodnější příslušenství a dvojnásobek Dat naplno

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Letní měsíce u O2 jsou letos pro zákazníky operátora nebývale štědré. Začít musíme připomenutím nabídky na tarif O2 NEO+ Bronzový, který můžete mít až do 1. září zcela zdarma, a využívat tak neomezené volání, SMS a 12 GB dat. Tarif získáte zcela bez poplatků, bezplatně jej můžete i během zkoušeného období zrušit a pořídit si jej můžete klidně na eSIM.

Dnes se operátor vytasil s dalšími novinkami, které ocení každý zákazník. Služba Data naplno umožňuje spustit využívání dat, aniž by se uživateli počítala do jeho měsíčního balíčku. Je nasnadě, že daná služba má smysl pouze u tarifů, kde není neomezený datový balíček. Od 1. července se všem zákazníkům nabídka dnů Dat naplno zdvojnásobí. U některých tarifů to může znamenat nárůst ze současných 5 na 10 dnů. To platí mimochodem například i pro již zmíněný tarif O2 NEO+ Bronzový.

„Ať se chystáte na dlouhé cesty, potřebujete vyhledávat dopravní spojení či ubytování, chcete sdílet zážitky a příběhy na sociálních sítích, dvojnásobný počet dnů plných neomezených 5G dat se bude hodit. Díky nim nebudete muset vyhledávat veřejné, a ne vždy bezpečné Wi-Fi sítě. S dvojnásobkem dat naplno si nemusíte lámat hlavu s limity a můžete vždy datovat na maximum,“ vysvětluje ředitelka segmentu mobilních služeb O2 Silvia Cieslarová a doplňuje: „Nespornou výhodou Dat naplno je i svoboda a flexibilita využívat neomezená data právě v momentě, kdy je nejvíce potřebujete. Sami si vyberete den, který se vám nejvíce hodí, a je úplně jedno, jestli to bude víkend nebo všední den.“

Všichni si pak u O2 mohou pořídit zajímavé příslušenství ke svým telefonům, a to s příjemnou slevou. V prvé řadě je zde nový bezdrátový reproduktor O2 beam s výkonem 5 W a zvýšenou odolností IPx6, který po slevě 300 Kč vyjde jen na 299 Kč, což už je velmi pěkná cena. Propojení s telefonem probíhá skrze Bluetooth 5.1 a baterie se chlubí 25hodinovou výdrží při přehrávání na 50% úroveň hlasitosti. Dodejme, že reproduktor zvládá přehrávat i hudbu z flashdisku, případně naladíte i FM rádio. Pokud byste si pořídili repráčky dva, lze je spárovat a mít puštěnou jednu hudbu například ve dvou místnostech.

Do slevy se dostala rovněž letošní novinka v podobě přívěsku O2 tag pro zařízení s iOS. V tomto případě se sleva vyšplhala na 250 Kč, takže O2 tag, který jsme pro vás již testovali, může být váš za 249 Kč. Myslete však na to, že přívěsek i reproduktor jsou v akci jen do konce týdne, tedy do 30. června, případně do vyprodání zásob. Výhodu mají zákazníci O2, kteří získají výhodnější ceny po celé léto.