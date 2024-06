O2 láká nové zákazníky. Neomezený tarif s 12 GB dat vám dá zcela zdarma

Fotografie: O2

Článek byl aktualizován o upřesnění v pasáži doručení SIM karty k zákazníkovi a o cenách za dodání.

Během tohoto léta máte možnost poměrně výrazně ušetřit za používání mobilu a datových služeb. Běžný tarif O2 NEO+ Bronzový, který běžně stojí 749 Kč (v běžné akci 599 Kč), totiž zlevnil na 0 Kč. Ano, operátor jej nyní nabízí zcela zdarma. Podmínkou je, že si jej aktivujete v období od 6. června 2024 do 30. června 2024.

Co vám tarif nabízí?

V tarifu O2 NEO+ Bronzový získáte neomezené volání a SMS zprávy do všech sítí a navrch 12 GB dat. 5krát měsíčně pak máte možnost využít službu Data naplno, kdy se vám data nezapočítávají do balíčku zmíněných 12 GB.

Jak jej pořídit?

Bezplatný tarif musíte pořídit buď skrze webové stránky operátora, případně prostřednictvím aplikace Moje O2. Podmínkou je pořízení nového telefonního čísla, nebo přenesení stávajícího telefonního čísla od jiného operátora. Volit můžete mezi fyzickou SIM kartou i eSIM. V obou případech vám kartu doručí kurýr přibližně do 2 pracovních dnů domů. Dostanete buď fyzickou SIM kartu, nebo QR kód k eSIM kartě. Jiná možnost doručení bohužel není možná. Zmínit je nutné to, že kurýr vás vyjde na 99 Kč a aktivaci nové SIM karty taky na 99 Kč. Cenově se tak vyplatí si nějakou SIM kartu spíše převést.

Kdy akce platí?

Jak jsme si již řekli, tarif za 0 Kč musíte pořídit v období od 6. června 2024 do 30. června 2024, případně do odvolání ze strany O2. Jakmile si tarif aktivujete, nebudete za něj nic platit až do 1. září 2024. Samozřejmě za jakékoliv služby nad rámec tarifu (například jízdenky na MHD a další prémiové služby) se již platí dle ceníku operátora. Od 2. září 2024 vám operátor případně začne účtovat 599 Kč, tedy sníženou variantu namísto obvyklých 749 Kč.

Můžu tarif zrušit?

Ano, tarif sjednáváte zcela bez závazků a je možné jej kdykoliv během akce bezplatně zrušit. Před koncem akce vám O2 zašle zprávu s upozorněním. Na tuto zprávu bude možné odpovědět SMSkou ve tvaru „STOP“ a operátor tarif bez poplatků ukončí.