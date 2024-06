Surfujte dle libosti. O2 zlevňuje Datamanii a nově ji umí spojit i s novou eSIM

Fotografie: O2

Patříte mezi datově náročné a telefon je pro vás primární bránou do světa internetu? Pak vás může oslovit Datamanie od O2, která sdružuje tři vcelku zajímavé tarify, jež se soustředí na pořádnou porci dat. S nastupujícím létem si O2 připravilo příjemnou slevovou akci a hned dva ze tří tarifů můžete pořídit výhodněji. Je však třeba dodat, že nejde o akci ojedinělou, takřka identická proběhla už na přelomu roku.

Základní tarif Datamanie 100 GB zlevnil o stovku a vyjde na 349 Kč, za což získáte 100 GB dat na měsíc. Můžete si dále aktivovat neomezené volání na den za 15 Kč a každá SMS zpráva vás vyjde na 2 Kč. Ve slevě je též roční varianta v podobě tarifu Datamanie 1 000 GB, který zlevnil o 500 Kč a vyjde na 2 999 Kč. Čeká vás jedna platba za celý rok a na toto období pak porce 1 000 GB. Žádné další volné jednotky tarif nenabízí.

Datamanie 100 GB Datamanie 1 000 GB Běžná cena 449 Kč měsíčně 3 4999 Kč ročně Akční cena 349 Kč měsíčně 2 999 Kč ročně Porce dat 100 GB 1 000 GB Možnost eSIM ano ano

„Nespornou výhodou je to, že od aktivace až po využívání a správu tarifu si zákazník obslouží vše snadno a rychle sám v aplikaci Moje O2. Doslova ze svého gauče vyřeší vše a nemusí tak nikam volat nebo chodit. Jediné, co k aktivaci potřebuje, je platební karta. Pak už nezbývá nic jiného než si užívat letní vlnu dat s Datamanii,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

Tarify Datamanie fungují tak, že si je objednáte a dále musíte aktivovat do 30. září, abyste mohli využívat sníženou cenu. Pořídit si SIM kartu je nezbytné do 15. července, případně do vyprodání zásob. Nově nemusíte čekat, až vám SIM karta přijde poštou, ale lze využít i eSIM. Vše za předpokladu, že eSIM vaše zařízení podporuje. Aktivace se provede skrze aplikaci Moje O2, kde se nastaví vaše platební karta, ze které se buď každý měsíc, nebo jednou ročně (v závislosti na tarifu) strhne daná částka.

S tarify Datamanie je možné využít i další služby, které jsou nad rámec tarifu jako například SMS, SMS jízdenky nebo mezinárodní volání. Platba za služby nad rámec tarifu se odečte z platební karty tehdy, když útrata přesáhne 50 Kč. Naopak musíte zapomenout na datování v zahraničí, a to i ve státech Evropské unie. Jakmile se dostanete ze signálu českého O2, data vám ve vašem zařízení nebudou fungovat. Nejde dokonce jen o data, nemůžete v roamingu využívat ani hlasové služby.