O2 představuje vlastní alternativu AirTagu. Stojí jen pár korun a umí Apple Find My

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Operátor O2 nově rozšířil nabídku hardwarových produktů o lokalizační čip O2 tag, který přináší v duchu hesla „bezpečnost a jednoduchost“ možnost propojení v rámci ekosystému Apple za bezkonkurenční cenu, která startuje již na 199 Kč.

Elegantní pojistka proti ztrátě věcí

Díky O2 tagu mohou mít uživatelé své důležité či hodnotné věci neustále pod dohledem. Čip stačí jednoduše spárovat s Apple zařízením, připnout jej například ke klíčům, a v případě potřeby kontrolovat jeho polohu na mapě v mobilní aplikaci Apple Find My. Další O2 tagy je možné umístit do peněženky, batohu nebo do auta, zkrátka kam je potřeba. „Bezpečnost je klíčovou součástí naší strategie, proto jsme se rozhodli přinést produkt, který pomůže našim zákazníkům mít vše důležité pod dohledem. V době zahájení sezóny letních dovolených to platí dvojnásob. O2 tag pomůže předejít nepříjemnostem například se ztracenými doklady v zahraničí,“ vzkazuje Tomáš Kohout, Head of Hardware management ve společnosti O2.

O2 tag je certifikovaný společností Apple – je tedy plně kompatibilní s produkty Apple. Zákazník jej může nahrát do svého iPhonu, iPadu nebo třeba sledovat jeho polohu přes macOS. Poloha čipu se ukáže bez ohledu na vzdálenost, jelikož k lokaci využívá síť všech Apple zařízení v okolí. Údaje o poloze zůstávají ale vždy zabezpečené a zcela anonymní. Čip lze sdílet také s dalšími osobami, navigovat k jeho přesné poloze, přehrát na něm zvuk, označit ho za ztracený a v opačném případě také oznámit nález.

Exkluzivní sleva pro členy Unity

Novinka od O2, která je ve své podstatě náhradou násobného dražšího Apple AirTagu, rovněž láká na bezkonkurenční cenu. Společnosti O2 a Air Bank odměňují v rámci nového ekosystému Unity společné zákazníky, a přináší tak snazší obsluhu služeb i zajímavé nabídky. Do světa výhod tak nyní přibývá exkluzivní sleva na nový O2 tag.

Cena v rámci Unity je 199 korun za jeden kus a 399 korun za balení se třemi kusy a je platná do 31. 8. 2024 nebo do vyprodání zásob. Pro získání této i dalších výhod stačí mít běžný účet zdarma od Air Bank a k tomu od O2 službu placenou fakturou pro nepodnikatele. Lokalizační čip O2 tag je už teď dostupný také pro ostatní zákazníky, a to za cenu 499 korun, respektive 999 korun za tři kusy. Součástí balení je praktické silikonové poutko. Již brzy se můžete na mobilenet.cz těšit na podrobnou recenzi.