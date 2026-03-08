O2 představuje nový dětský tarif. Internet v něm nikdy nepřestane fungovat

Letní prázdniny jsou za svou polovinou, což kromě jiného znamená, že se opět přiblížil začátek nového školního roku. V této souvislosti se O2 rozhodlo představit nový tarif pro menší děti do 12 let. Má se jednat o první dětský tarif, který navrhli sami rodiče, nicméně navrhnout v roce 2026 nový tarif pro děti takřka bez dat, je poměrně překvapující. Je jistě příjemné, že za 299 Kč je v tarifu neomezené volání a SMS, avšak 2 GB dat plnou rychlostí i menší dítě vyčerpá během chvíle.
Naštěstí je tarif opatřen Datovou pojistkou, díky které i po vyčerpání zmíněných 2 GB dat nedojde k zastavení internetu, ale jen ke zpomalení. Rychlost klesne na 384 kb/s (mimochodem stejnou datovou rychlost nabízely ve svém počátku 3G sítě), což stačí na funkci messengerů či map. Operátor tak dodává, že vaše dítě nadále zůstane ve spojení na komunikaci či sdílení polohy. Bez problémů má tak fungovat Messenger, WhastApp a Google Mapy.
„Řešili jsme s rodiči, jak by měl vypadat ten nejlepší tarif na světě pro malé děti. A výsledek je tady. Díky naší Datové pojistce v tarifu jim data nedojdou, a proto rodičům nikdy nezmizí z dohledu,“ přibližuje David Daneš jednu z hlavních výhod dětského tarifu.
Jelikož je tarif postaven pro menší děti, je standardně blokováno využívání prémiových služeb, ať už přes SMS nebo hlasový hovor. Nestane se tak, že si vaše dítě nevědomky nebo i bez vašeho vědomí něco objedná a výrazně navýší měsíční útratu. Pokud to nepovolíte, dítě nemůže nakupovat herní kredity ani jiné digitální položky. Stejně tak se z tarifu nedají platit další služby třetích stran. Tarif zároveň blokuje placené linky s obsahem pro dospělé i další riziková čísla a také volání do zahraničí. Naopak důležité pomocné linky, jako je například Linka bezpečí nebo Rodičovská linka, zůstávají dostupné.
Dětský tarif samozřejmě plně funguje i v zahraničí v zemích EU, pokud byste cestovali mimo země Evropské unie, bude nutné si aktivovat některý z roamingových balíčků Data Pas. Důležité je také dodat, že tarif O2 Pro děti je možné pořídit v případě, že již využíváte službu O2 Spolu.