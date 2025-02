Na iOS míří první „schválená“ aplikace na sledování obsahu pro dospělé

Alternativní obchod AltStore PAL pro iOS oznámil, že právě dnes spouští v Evropě aplikaci určenou pro prohlížení obsahu pro dospělé. Vývojář AltStore PAL Riley Testut dodává, že Hot Tub, který se popisuje jako prohlížeč obsahu pro dospělé bez reklam, prošel všemi kontrolami společnosti Apple.

iPhone turns 18 this year, which means it’s finally old enough for some more ~mature~ apps…



Introducing Hot Tub by @C1d3rDev, the world’s 1st Apple-approved porn app!



Try it now on AltStore PAL — just in time for the season of love ❤️



