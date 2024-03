Zbrusu nový Samsung Galaxy A55 v redakci. Jak vypadá a co je v balení?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Začátkem tohoto týdne Samsung představil klíčové novinky Galaxy A55 a Galaxy A35. První dorazil Galaxy A55 v tmavě modré variantě, která na první pohled vypadá dobře, avšak uspokojí spíše konzervativněji smýšlející. Na druhou stranu, pokud plánujete telefon umístit do pouzdra, zřejmě vás jeho barva nijak zajímat nebude.

Skromné balení

Jak je u Samsungu v posledních letech zvykem, prodejní balení je maximálně skromné a ekologicky šetrné. Nově je tak telefon v recyklovaném obalu, nikoliv klasickém plastovém jako třeba ještě loni. Kromě něj se v malé krabičce nachází už pouze manuály, klíček na otevření slotu pro SIM kartu a nakonec datový/nabíjecí kabel zakončený na obou stranách USB-C. Nic navíc Samsung k telefonu nedává.

Zcela první dojmy

Telefon v ruce působí jako ještě dražší, než ve skutečnosti je. Proč? Výrobce se rozhodl, že Galaxy A55 bude mít skleněná záda a kovové boky. U nich se musím zastavit o něco déle. Broušená povrchová úprava působí stylově a vše podtrhuje ještě elegantní výstupek v oblasti tlačítek na pravém boku. Mimochodem jde o skvělé poznávací znamení, jak Galaxy A55 poznáte od starších kousků. Skleněná záda vypadají dobře, ale jen chvíli. Jsou totiž dokonalým magnetem na otisky prstů, což je nesmírná škoda. Po pár minutách budete mobil leštit a leštit.

O něco hůře je na tom ergonomie, telefon totiž narostl do šířky. Sice jen o necelý milimetr, ale i to stačí, aby se v menší dlani mobil držel nepohodlně. Vyrostla i hmotnost na 213 gramů, avšak mezigenerační rozdíl v podobě 11 gramů nemáte šanci rozpoznat. Za většími rozměry stojí displej, který má nově už 6,6". Nadále jde samozřejmě o AMOLED panel se 120 Hz, nově jej ale chrání lepší sklíčko Gorilla Glass Victus. Nepříliš lákavě působí větší rámečky kolem displeje. Ve srovnání s loňskem se však nic nemění.

Prostředí je zajišťováno nejnovějším Androidem 14 a nadstavbou One UI 6.1 s únorovými bezpečnostními záplatami. Pro účely testování máme k dispozici 256GB variantu, kdy se po prvním zapnutí můžete těšit na 237 GB volného místa pro vaše data. V prvních chvílích funguje celé prostředí dle očekávání zcela na jedničku, včetně líbivých animací. Jihokorejský výrobce je však dobrou optimalizací v posledních několika letech dobře známý. I tak se na to však zaměříme například na to, jak si novinka poradí s větší porcí instalovaných aplikací a v recenzi prozradíme výsledky.

Samsung Galaxy A55 v redakci začínáme testovat. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, můžete nám otázky pokládat přímo do komentářů pod tímto článkem.