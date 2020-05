Nový iPhone SE má přetáhnout uživatele Androidu, tvrdí Tim Cook

Před pár dny jsme se dočkali dlouho očekávaného představení nástupce kompaktního a cenově dostupného iPhonu SE z roku 2016. Novinka, která je v podstatě mírně upraveným iPhonem 8, si získala spoustu pozornosti a podle mnoha názorů se těší světlé budoucnosti. Důvěru v nový iPhone SE (2020) má pochopitelně také CEO cupertinské společnosti, Tim Cook.

Tim Cook expects iPhone SE to attract Android users, 'it's faster than the fastest Android phones' https://t.co/rt7gdz0O8u by @ChanceHMiller pic.twitter.com/N5m634fPUM