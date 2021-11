Nový Google Pixel 6 si můžete pořídit už i v Česku. Kolik stojí?

Fotografie: Google

Google v minulém měsíci představil své vlajkové modely Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Zatímco na západ od nás jste si novinky mohli zanedlouho pořídit, situace v České republice je o poznání složitější. Google u nás své produkty oficiálně vůbec nenabízí a pokud nechcete nakupovat v zahraničí, musíte většinou čekat a doufat, že některé přední obchody s elektronikou Pixely dovezou a začnou u nás prodávat.

Tentokrát jsme se dočkali poměrně brzy a pokud jste chtěli mít Pixel 6 do Vánoc, máte možnost. V českém obchodě CZC.cz došlo k naskladnění základního Pixelu 6 v paměťové variantě 128+8 GB, a to za cenu 22 990 Kč. Nebudeme dlouze chodit kolem horké kaše, cena je to vysoká. Například v Německu pořídíte Pixel 6 oficiálně za 649 eur, což je zhruba 16,5 tisíc korun. Příplatek u nás tak činí citelných 6,5 tisíc korun. Malou náplastí budiž fakt, že můžete volit ze všech tří barevných variant: černé, světle zelené a korálové.

Situace ohledně dalších verzí a Pixelu 6 Pro je v tuto chvíli nejistá. Může se stát, že dorazí v horizontu týdnů, ale stejně tak se jich nemusíme dočkat ani do konce letošního roku.