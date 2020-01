Novoroční předsevzetí Huawei pro rok 2020 je budování vlastních služeb HMS

Několik měsíců probíhající „Kauza Huawei“, kdy řada amerických společností (včetně Googlu) stále nemůže spolupracovat s firmou, nutí čínského výrobce začít se spoléhat co nejvíc na vlastní síly, a to zejména v oblasti softwaru. Přestože má Huawei přístup k Androidu (k jeho Open Source variantě), nelze u nových modelů, jako je například Huawei Mate 30 Pro, počítat s podporou Google Mobile Services neboli služeb od Googlu (zkráceně GMS). Právě díky GMS fungují aplikace jako Google Maps, Gmail nebo Obchod Play, na které jsou uživatelé většiny trhů zvyklí a používání Android smartphonů si bez nich již nedokáží představit.

