Na kterých Apple Watch (ze zahraničí) vám bude fungovat eSIM od operátora T-Mobile?

Milovníci wearables, zejména pak chytrých hodinek od Applu, jistě zaregistrovali zprávu o oficiální podpoře Cellular verzí Apple Watch operátorem T-Mobile. Zákazníci, kteří využívají vybrané tarify „magentového“ operátora, tak mohou nově u hodinek Apple Watch SE a Apple Watch 6 telefonovat, posílat zprávy, streamovat hudbu a využívat další služby, které vyžadují připojení k síti.

Jaká je však situace u uživatelů, kteří si přivezli chytré hodinky ze zahraničí? Podle informací dostupných na internetu by měly evropské verze Apple Watch eSIM od T-Mobile rovněž podporovat. Podmínkou pro správné fungování je kromě SIM operátora T-Mobile rovněž „kompatibilní“ tarif – konkrétně se jedná o tarify z generace Můj Tarif, Můj svobodný tarif, Můj student. U firemních zákazníků je pak služba Apple Watch Connection kompatibilní s tarify Tarify pro firmu a tarify ze starší generace Profi na míru a minutové tarify, jak uvádí operátor na svých stránkách t-mobile.cz

Dobrý den, Tomáši, s EU verzí hodinek by to fungovat mělo, i když to úplně garantovat nemůžeme. Zkusil jste už pro jistotu restartovat telefon? Jirka