Nová sluchátka AirPods Studio možná budou představena až po iPhonech 12

Známý „leaker“ Jon Prosser opět jednou přispěl svou troškou do mlýna diskuzí o datumech představení chystaných produktů Apple. Tentokrát se jedná o mostová sluchátka AirPods Studio, u nichž se předpokládalo, že budou oznámena společně s iPhony 12. Vzhledem k nejnovější zprávě o tom, že by měla být výroba prvních kusů dokončena až 20. října, však nyní přichází v úvahu, že budou oznámena později separátně. Moudřejší snad budeme už za pár dní.

This leaves it open for announcement during the October 13th iPhone event.



It could also be possible that they’re released via press release at the end of this month.



Or pushed to the November event.



Personally, I don’t know which route they’ll take for sure.