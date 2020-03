Čeští zákazníci Vodafonu v Itálii mají od nyní zdarma neomezená data i volání

„Komunikace je základní lidskou potřebou, o to víc v kritických a nečekaných situacích,“ vysvětluje důvod ke změnám viceprezident pro nefiremní zákazníky Vodafonu, Quique Vivas v tiskové zprávě. „V situacích, jako je nedobrovolné přebývání v nějakém prostoru, ať už v jindy malebné Itálii nebo doma s dětmi bez vyučování, je důležité být ve spojení s přáteli, rodinou, lékaři nebo zaměstnavatelem a mít jak smysluplně vyplnit nečekané volno. Právě k tomu chceme našimi extra službami přispět.“

Jste stále na území Itálie? Zjistěte si potřebné informace a informujte blízké bez ohledu na tarif:

- od teď máte neomezené volání a SMS na 🇨🇿 a 🇸🇰 čísla

- dáváme vám neomezená data (stačí restartovat telefon)

- více info: https://t.co/eVUp9Ag8zj#koronavirus pic.twitter.com/cNxTzmZjHv — Vodafone ČR (@Vodafone_CZ) March 11, 2020

Těm, co uvízli v Itálii v koronavirem ohrožených zónách, nebude Vodafone od 11. března účtovat minuty volání do České a Slovenské republiky, a to jak v rámci balíčků, tak i nad jejich rámec. Účtovat se nebudou ani SMS zprávy po vyčerpání balíčku nebo data. Aby se neúčtovaly poplatky za neomezená data, je potřeba, aby zákazníci Vodafonu měli ve svých mobilních telefonech nastaveny APN (přístupové body) pro Android: internet a pro iOS: internet nebo iphone.vodafone.cz. Pro správné fungování si tedy lidé budou muset vypnout a zapnout svůj mobilní telefon.

Úlevu zákazníkům Vodafonu v zahraničí bude možné poskytnout jen s roamingovými místními partnery Vodafone Italy, Italy Telecom a Italy WIND. Pokud má zákazník automaticky určeného jiného operátora, měl by si manuálně nastavit jednoho ze zmíněných partnerů Vodafonu. Úprava bude platit do odvolání. Itálie se tak stala první zemí, na kterou se speciální pomoc zákazníkům v tísni vztahuje. Vodafone ale nevylučuje, že v případě obdobné situace rozšíří podporu svých zákazníků i do dalších geografických zón.

Pro všechny zákazníky s UPC TV📺 máme od zítra prémiové TV kanály včetně dětských na měsíc zdarma. Díky tomu budou mít děti a rodiny víc zábavy a pestrosti v trávení volného času po dobu zrušené výuky ve školách.

Víc zjistíte na https://t.co/eVUp9Ag8zj#koronavirus — Vodafone ČR (@Vodafone_CZ) March 11, 2020

Vodafone myslí i na rodiny s dětmi postiženými zrušením výuky kvůli koronaviru v českých školách. Od čtvrtka 12. března tak spustí Vodafone automaticky klientům UPC TV zdarma rozšířenou televizní nabídku. Děti se tak mohou těšit na kanály NickToons, Nick jr., Nickelodeon, Minimax, JimJam, Disney ch., Duck nebo Cartoon Network. Zajímavý program čeká i dospělé, kteří budou s dětmi neplánovaně doma. Televizní nabídku budou mít bohatší i o dokumenty a sportovní programy včetně prémiových kanálů Filmbox. Pestrý televizní program tak pomůže naplnit zábavně a zajímavě nečekané hodiny volného času, které nejen děti ale i rodiče pocítí kvůli zrušení vyučování a větších mimoškolních akcí. Rozšířená nabídka bude platit do 11. dubna.