Nová generace skládaček od Samsungu údajně oslní zvýšenou odolností

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung je právem považován za průkopníka v oblasti ohebných smartphonů a dnes má ve svém portfoliu například i cenově dostupné skládací véčko „pro masy“. Každoročně pak své foldables vylepšuje a kromě očekávaných inovací v oblasti výkonu (a snad i výdrže) se letos údajně můžeme těšit na ještě vyšší odolnost.

Nejnovější ohebné modely od Samsungu se přitom chlubí nadstandardní odolností IPX8, kterou mohla jihokorejskému výrobci konkurence dlouhou dobu pouze závidět. Novinkou má být pak nejen vysoký stupeň odolnosti proti vodě a vlhkosti, ale také vůči prachu, konkrétně dle standardu IP58, který je jen jedno číslo za vlajkovou odolností telefonů běžné konstrukce, tedy IP68. Navzdory ohebné konstrukci s pantem by si tak měly nové foldables poradit i s prachem, ovšem jestli to bude pravda, se dozvíme až během oficiálního představení, které tentokrát proběhne v Soulu ke konci července. Dodejme také, že prachové částice různých velikostí a nejrůznější smítka, která do této kategorie spadají, jsou obvykle důvodem poškrábaného displeje, uvidíme tedy, jak si Samsung poradí i s tímto aspektem.