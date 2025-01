Dostupnější blikající velikán? Chystá se Nothing Phone (3a)

🚨 Exclusive



Nothing Phone (3a)

Model number A059



- Snapdragon 7s Gen 3

- 6.8" FHD+ AMOLED 120hz display

- 50mp +50mp 2x telephoto +8mp UW

- 32mp front

- 5000mAh battery

- 45W fast charging

- NFC, Glyph lights

- Nothing OS 3.1 based on Android 15



Worldwide launch on March 4 pic.twitter.com/1ixtDGmGzl