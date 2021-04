Nokie X20 a X10 budou vrcholem výrobce. Mají Snapdragon 480 a dostanou Android 14

Fotografie: Nokia

Nokia dnes světu oficiálně představila své portfolio pro rok 2021. Základem na českém trhu bude řada G, s řadou C se nepočítá a pomyslným vrcholem nabídky bude nově oznámená řada X. Pokud však čekáte dlouho vyhlíženou vlajkovou loď, budete zřejmě zklamáni. Dnešní novinky – Nokie X10 a X20 – totiž míří maximálně do střední třídy.

Nokia X10

Celá řada včetně modelu X10 se pokouší navázat na design stávajících Nokií. Konstrukce je navíc mírně chráněna dle IP52, což znamená lehkou odolnost proti vodě a prachu. Výrobce navíc do prodejního balení přidá recyklovatelné ochranné pouzdro. Čelní straně dominuje displej, ačkoliv rámeček pod ním si výrobce neodpustil a umístil do něj své logo. Úhlopříčka IPS panelu se zastavila na 6,67 palcích a rozlišení je Full HD+. U obnovovací frekvence bohužel žádný nadstandard nečekejte, jde o běžných 60 Hz.

Pod kapotu je nový Snapdragon 480, což je poměrně solidní volba. K dispozici bude hned několik paměťových variant, a to 128+6 GB, 64+6 GB a 128+4 GB. Ve všech případech nebude chybět slot pro až 512GB paměťovou kartu. Nepřekvapí nasazení nejnovějšího Androidu 11 v takřka čisté podobě. Co je však mnohem důležitější, je přislíbená 3letá podpora, co se týče hlavních aktualizací systému. Je zde tedy předpoklad, že Nokia X10 postupně dostane Android 12, 13 a dokonce i 14. O zabezpečení se stará na pravém boku umístěná čtečka otisků prstů.

Na zadní straně je kruhový modul se čtyřmi fotoaparáty. Bohužel ale sestava nijak nenadchne. Hlavní 48megapixelový snímač doprovází ultraširokoúhlý s nízkým 5megapixelovým rozlišením, dále 2megapixelový makro snímač a 2megapixleový portrétní fotoaparát. Počítat ale můžete se slušnou čelní kamerkou s 8 megapixely.

Oproti levnější řadě G se do řady X dostala jen slabší baterie s kapacitou 4 470 mAh. Bohužel nijak neoslní pouze 18W nabíjení, ačkoliv se jedná zatím ještě o standard. Výdrž bude u Nokie X10 zřejmě celkově problém, a to i s přihlédnutím k vítané podpoře sítí 5G. Dále potěší podpora 5GHz Wi-Fi a NFC.

V tuto chvíli ještě není známa cena ani dostupnost Nokie X10 na českém trhu.

Technické parametry Nokia X10 Kompletní specifikace Konstrukce 168,9 × 79,7 × 9,1 mm , 210 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 480 , CPU: 4×2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 470 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q2 2021, ?

Nokia X20

Dle vyjádření výrobce bude Nokia X20 tím nejvybavenějším kouskem pro minimálně několik nejbližších měsíců. Oproti X10 však očekávejte pouze minimum rozdílů. IPS displej si zachoval 6,67palcovou úhlopříčku s Full HD+ rozlišením. I zde je nutné se smířit s 60Hz obnovovací frekvencí. Zachován zůstal i Snapdragon 480, vždy však dostanete 128GB úložiště. Lišit se bude RAM, volit bude možné mezi 6 a 8 GB. Slot na až 512GB paměťovou kartu chybět nebude.

I zde je Android 11 v takřka čisté podobě s 3letou podporou, co se týče hlavních aktualizací OS. Je zde tedy předpoklad, že Nokia X20 v budoucnu získá až Android 14. Čtečka je na stejném místě jako u X10.

Kruhový modul na zadní straně poskytl prostor pro 4 fotoaparáty, ale pokud čekáte, že aspoň zde Nokia trochu zabrala, musíme vás zklamat. Hlavní fotoaparát sice má již velmi pěkné 64megapixelové rozlišení, jenže to je v podstatě vše, co by stálo za zmínku. Ultraširokoúhlý objektiv nabízí nízké 5megapixelové rozlišení a dále je zde již jen 2megapixelový makro snímač a 2megapixleový portrétní fotoaparát. Počítat ale můžete s kvalitní čelní kamerkou s 32 megapixely.

Beze změny zůstala baterie s kapacitou 4 470 mAh či podpora 18W nabíjení. Z konektivity nechybí Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC či 5G.

Dostupnost ani cena Nokie X20 není v tuto chvíli ještě oznámena.