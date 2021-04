Nokie G20 a G10 jsou novinky nižší třídy s 3letou podporou

Fotografie: Nokia

HMD Global dnes představilo novinky a zdá se, že dosavadní značení telefonů je minulostí. Výrobce přišel s novými řada C, G a X. Série C bude obsahovat zcela základní přístroje pro rozvojové trhy a na českém trhu se s nimi nepočítá. Řada G bude pomyslným základem od Nokie na českém trhu a půjde o telefony nižší třídy. Vrchol představuje řada X, která zapadá maximálně do střední třídy. Cenově dostupnější kousky jsou dle slov výrobce aktuální cestou, což je mimochodem i odpovědí na to, proč jsme se nedočkali žádné vlajkové lodě.

Nokia G10

Pomyslným základem pro český trh bude Nokia G10. Ačkoliv zde máme zcela nové pojmenování, design navazuje na poslední roky, a tedy tak trochu nudnou šeď v podání finského výrobce. Dle slov výrobce se jedná o nástupce Nokie 2.4. Ani v roce 2021 si neodpustil větší rámečky a tak trochu zbytečné logo na spodní straně. Na druhou stranu, alespoň rovnou poznáte, že v ruce držíte Nokii a ne cokoliv od konkurence. U základního telefonu nepřekvapí nasazení IPS panelu s 6,52palcovou úhlopříčkou a jen HD+ rozlišením.

Určení nenáročným uživatelům stvrzuje i procesor Helio G25 od MediaTeku, který je doplněn 3GB RAM a 32GB úložištěm. Existovat však bude i verze se 4GB RAM a 64GB úložištěm. Která se dostane na český trh, není v tuto chvíli jasné. Naštěstí nebude chybět slot pro až 512GB paměťovou kartu. Klíčovou vlastností je nejnovější Android 11 a 3letá podpora ze strany výrobce, což je u levných telefonů nevídané. Po dobu 3 let bude Nokia G10 získávat bezpečnostní záplaty a po dobu 2 let nové verze Androidu. Lze tak říci, že i levná Nokia obdrží Android 12 a Android 13.

Telefonu nebude na boku chybět čtečka otisků prstů, nasazeno je USB-C i 3,5mm jack. Naopak postrádáme NFC, které by již nemělo chybět ani u levných mobilů. Na zadní straně je pro Nokii již tradiční kruhový modul se třemi fotoaparáty. Hlavní 13megapixelový snímač je doplněn 2megapixelovým makro objektivem a 2megapixelovým portrétní kamerkou. Naději máme na dlouhou výdrž díky baterii s kapacitou 5 020 mAh. Nabíjení však nebude nejrychlejší, výkon je zastropován 10 W.

Cena ani dostupnost na českém trhu prozatím oznámena nebyla, avšak řada G má dorazit až s menším zpožděním, lze ji tak očekávat až na sklonku 2. čtvrtletí roku 2021.

Technické parametry Nokia G10 Kompletní specifikace Konstrukce 164,9 × 76 × 9,2 mm , 194 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,52" (1 520 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G25 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 5 020 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q2 2021, ?

Nokia G20

Na první pohled identické dvojče kousku, o kterém píšeme výše. Nokia G20 má navazovat na Nokii 3.4. Čelní strana je zcela beze změny a nadále si vystačí s 6,52palcovým HD+ displejem a technologií IPS. Mírně však stoupá výkon hardwaru díky procesoru Helio G35. Pevně dána je 4GB operační paměť. Existovat však budou dvě verze lišící se úložištěm – 64 a 128 GB. V obou případech však bude možnost rozšíření až 512GB paměťovkou.

Podstatnou součástí výbavy bude téměř čistý Android 11 s příslibem 3leté softwarové podpory v rámci bezpečnostních aktualizací. Celé dva roky má telefon získávat nové verze systému Android. O zabezpečení se postará například čtečka otisků prstů na pravém boku telefonu. Nokia G20 oproti G10 již nabídne NFC, tedy i možnost bezkontaktně platit.

Na zádech se v kruhovém modulu nachází již čtveřice fotoaparátů. Hlavní snímač má 48 megapixelů a světelnost f/1.79. Doprovází jej 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, 2megapixelová makro kamerka a 2megapixelový portrétní fotoaparát. Opět máme také naději na dlouhou výdrž vzhledem k baterii s kapacitou 5 020 mAh. I zde výkon nabíjení činí max. 10 W.

S cenou a dostupností je to stejné jako u modelu G10.