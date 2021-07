Na českém trhu se objevila další nová Nokia a rovnou jde o dvojče vrcholného modelu X20. Nová Nokia X10 je na první pohled identická. Neliší se vzhled, displej a z velké části ani výbava. Drobné ústupky však předznamenaly pokles ceny, která již není tak extrémně vysoká a aktuálně se pohybuje kolem hranice 7,5 tisíc korun.

Letošní portfolio telefonů HMD Global budí prozatím velké rozpaky. Vrchol představuje Nokia X20, která za téměř 10 tisíc korun nabízí jen velmi chabou výbavu. Její dvojče, Nokia X10, jde v podobných šlépějích. Navzájem od sebe obě novinky nemáte možnost rozeznat, avšak v několika drobnostech se liší, a to ve prospěch Nokie X20. Co to znamená? Nokia X10 se nadále může těšit ze čtyř fotoaparátů, velkého Full HD+ displeje nebo Snapdragonu 480 a také dlouhé softwarové podpory. Startuje však s nižší cenou, která se pohybuje kolem mnohem příznivějších 7,5 tisíc korun.

Technické parametry Nokia X10 Kompletní specifikace Konstrukce 168,9 × 79,7 × 9,1 mm , 210 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 480 , CPU: 4×2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 470 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2021, 7 439 Kč

Obsah balení

Prodejní balení vypadá na pohled identicky jako u starších Nokií, avšak výrobce se rozhodl najet na rádoby ekologickou vlnu. Mobil tak postrádá nabíjecí adaptér. Škoda, že prostor po něm v krabici zeje prázdnotou. V balení kromě mobilu najdete jen USB kabel a 100% kompostovatelné pouzdro.

Konstrukční zpracování: matný plast

Vzhled Nokie X10 je skutečně zcela identický s Nokií X20. To znamená, že před sebou máme další typickou Nokii, která se velmi podobá starším modelům. Beze změny zůstaly také rozměry, a tak je nutné opět počítat se šířkou téměř 80 milimetrů, což je opravdu hodně a nepříjemně se to projevuje na pohodlí při držení v ruce.

Ačkoliv je cena Nokie X10 již o něco příznivější, nadále je nutné připomínat, že vzhled působí zbytečně obyčejně. Pochvalu si výrobce zaslouží alespoň za matná záda, která nepřitahují otisky prstů. Samotné zpracování je však solidní a telefon rozhodně nijak nevrže. Vážně ale zamrzí zcela nulový progres. Novou Nokii hravě zaměníte se starými modely řady 3 či 4, které stojí polovinu.

Nepohodlné držení pak ještě prohlubuje vysoká hmotnost 220 gramů. Jedná se opravdu o extrémní hodnotu, kterou běžně vídáme u mobilů celoskleněné či keramické konstrukce. Nokia to „zvládla“ s plastovými zády, bohužel. Špatnou ergonomii podtrhují nevhodně umístěná boční tlačítka, a to včetně velké klávesy kombinované se čtečkou otisků prstů. To se Nokii jednoduše nepovedlo. Čtečka alespoň funguje poměrně spolehlivě.

O ochranu telefonu se může postarat výrobcem dodávané pouzdro, kterému rozhodně nelze upřít značnou míru originality. Žádný průhledný silikon či fádní barvy se nekonají. Pouzdro se pohodlně nasazuje, je příjemné na dotek a současně je v rámci ekologie 100% kompostovatelné. Bohužel zvětší již tak značné rozměry telefonu.

Líbilo se nám matná záda

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám vysoká hmotnost

telefon se hůře drží

nevhodně umístěná tlačítka

pouze plastová záda

Displej: alespoň je jemný

Čelní straně dominuje 6,67palcový IPS displej s Full HD+ rozlišením a bohužel i poměrně masivními rámečky. Je to velká škoda, neboť i u mobilů střední třídy již dochází k redukci šíře samotných rámečků. Samotný displej je pouze průměrný. Ano, je dostatečně jemný i velký, jenže proč jsme se nedočkali OLED panelu nebo vyšší obnovovací frekvence, když obojí je u konkurence běžné? Na to zná odpověď zřejmě jen Nokia.

Na každý pád ani v tomto ohledu proti konkurenci neobstojí. Dodejme, že ochrana displeje byla svěřena do rukou sklíčka Gorilla Glass 5. Za vyzdvihnutí stojí alespoň fakt, že Nokia X10 disponuje režimem Always-On, navzdory nasazení IPS panelu. Pokud budete chtíti, displej může neustále decentně svítit a bílé zobrazovat hodiny, datum, počasí a zmeškané události.

Líbilo se nám slušný IPS panel

praktický Always-On

Nelíbilo se nám čekali bychom AMOLED panel

jen 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: klasika střední třídy

Na těle smartphonu najdeme nejen USB-C, ale i 3,5mm jack, což je super. Poslech hudby je tak naštěstí možný právě přes jack, neboť jediný hlasitý reproduktor na spodní hraně kvalitou neoslní. Je ale hlasitý, tudíž se skvěle hodí na vyzvánění, které rozhodně jen málokdy přeslechnete.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

Výkon hardwaru: pouze velmi průměrný

HMD Global se letos vzhlédlo ve Snapdragonu 480 a nakoupilo těchto procesorů tolik, že jej budeme vídat asi ve všech telefonech Nokia. Ani v modelu X10 neudělá vyloženě radost, jedná se spíše o slabý průměr pro telefon za 7,5 tisíc korun. Mobil se sice nezadýchává, zdaleka ne, ale u velmi náročných aplikací už mu spuštění trvá déle, totéž může nastat u her. Je také nutné říci, že konkurence nabídne zpravidla vyšší výkon. Oproti Nokii X20 pak došlo k redukci operační paměti, a to výrazné. Klesla z 8 GB na pouhé 4 GB. Interní paměť pojme 128 GB, přičemž reálně zbývá zhruba 111 GB pro vaše data po prvním zapnutí. Nenechte se proto zmást námi testovaným kouskem se 64GB pamětí, tato verze u nás nebude oficiálně k dostání. Kromě velikosti úložiště se však nijak neliší.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám menší operační paměť

slabší procesor

menší úložiště

Výdrž baterie: slušný výsledek

Příliš optimismu nepřináší ani baterie s kapacitou 4 470 mAh. Naštěstí optimalizace se Nokii povedla a zhruba 1,5 dne je metou reálnou i pravidelně dosažitelnou při středně náročném využívání. Kritiku si ale zaslouží pouze 18W nabíjení, které rychlostí neoslní. Mnohem horší je, že Nokia nasedla na „eko vlnu“ a do krabičky nedala nabíjecí adaptér. Místo po něm ale zůstalo. Ve výsledku tak budete muset využívat adaptér po svém starém telefonu, případně si dostatečně výkonný dokoupit.

Nelíbilo se nám výrobce nedodal nabíječku

pomalejší nabíjení

Konektivita: 5G samozřejmostí

Navzdory průměrnému procesoru jsme se dočkali podpory sítí 5G, v tomto ohledu tedy Nokia X10 naštěstí nijak nezaostává. Dále tu máme rychlou Wi-Fi ac, kompletní LTE a nechybí ani NFC či Bluetooth 5.0. Samozřejmostí je nasazení USB-C. Velkou pochvalu zaslouží A-GPS, kterou doplňuje i ruský systém GLONASS. Vždy velmi rychle našla polohu a nevykazovala velké odchylky.

Líbilo se nám podporuje 5G

nepostrádá NFC

Fotoaparát: šetřilo se

Již tradiční kruhový fotomodul na zadní straně ubytovává čtveřici fotoaparátů, jenže jaké je to nemilé překvapení, že hned tři by tu vůbec nemusely být, a to navzdory tomu, že Nokia neopomněla dodat logo Zeiss, které zde samozřejmě není zárukou kvality.

U fotoaparátů došlo na zásadní změnu v podobě nižšího rozlišení hlavního snímače, který má 48 megapixelů a výsledky jsou spíše jen průměrné. Záběrům svědčí dostatek světla. Naopak při šeru vzrůstá digitální šum a vytrácí se ostrost. Nokia nasadila i ultraširokoúhlý objektiv, avšak s velmi nízkým 5megapixelovým rozlišením, kvůli čemuž jsou výsledky výrazně za očekáváním a odpovídají mobilům za pár tisíc. Zbylé dva fotoaparáty sloužící pro makro a portrétní snímky jsou jen 2megapixelové, opět tedy spíše zbytečné.

Záznam videa je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Výsledky však nejsou příliš uspokojivé, neboť plynulost nepůsobí nijak valně.

Nokia X10 (testovací video) – 1080p, 60 FPS

Stejně jako u hlavního fotoaparátu se šetřilo také na čelní kamerce, která má místo 32 jen 8 Mpx. Základní selfies telefon pořídí, nicméně pokud chcete fotit primárně „selfíčka“, poohlédněte se po jiném telefonu.

Nelíbilo se nám nekvalitní ultarširokoúhlý snímač

makro fotoaparát s nízkým rozlišením

videa nejsou plynulá

Software: aktualizace to jistí

Silnou stránkou Nokií má být prostředí a podpora. Nokia X10 využívá služeb takřka zcela čistého Androidu 11 a květnových bezpečnostních záplat. Chod je svižný, optimalizace se tedy povedla. Výrobce slibuje tříletou podporu, což znamená, že by na telefon měl dorazit například Android 14. Je to lákavé, ale dnes již vyloženě nic světoborného. Nokia rozhodně telefony nemůže stavět jen na softwarové podpoře, která by měla být samozřejmostí. Ve výsledku tak vidíme, jak výrobce vsadil vše na software, ale bohužel si neuvědomil, že je rok 2021 a podobným směrem se ubírá kdekdo.

Líbilo se nám nejnovější Android 11

skvělá optimalizace prostředí

příslib 3leté podpory

Zhodnocení

Nokia X10 je řešením pro ty, kteří chtěli Nokii X20, ale její cena se jim zdála příliš vysoká. Nová X10 totiž nabízí ve zkratce totožnou výbavu, avšak cenu nižší o 2 tisíce korun. Stačí se smířit jen s o něco horším hlavním a čelním fotoaparátem nebo poloviční operační pamětí. Nadále však musíme kritizovat průměrný displej, spíše slabší procesor nebo méně pohodlné držení mobilu. Pochválit Nokii můžeme jen za matná záda či povedené prostředí s adekvátní podporou. Jak si záhy ukážeme, konkurence bývá ve většině oblastí mnohem dále.

Konkurence

Důkazem, jak moc je Nokia X10 špatně vybavená, je například Redmi Note 10 Pro. Při stejné ceně má sice menší paměť, ale výrazně výkonnější procesor, AMOLED displej se 120 Hz a lepší sestavu fotoaparátů.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128+6 GB Rozměry 164,5 × 76,2 × 8,1 mm , 192 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 732G , 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 020 mAh Kč 6 998 Kč

O zhruba tisíc korun více stojí Poco F3, které se chlubí kvalitnějším displejem a opravdu výrazně výkonnějším procesorem.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco F3 256+8 GB Rozměry 163,7 × 76,4 × 7,8 mm , 196 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 870 , 1×3,1 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 4 520 mAh , doba nabíjení: 0:52 hodin 8 790 Kč

Naopak o tisíc korun méně vyjde Realme 7 5G, které disponuje výkonnějším procesorem, 120Hz displejem, lepší výdrží a kvalitnější čelní kamerkou.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 7 5G 128+6 GB Rozměry 162,3 × 75 × 9,1 mm , 194 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 800U , 2×2,4 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:03 hodin 6 490 Kč

Foto: Michal Pavlíček