Nokia X20 získává nový Android 12 v beta verzi

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Android 12 se během podzimu bude dostávat na první telefony ve své finální podobě. V současné době probíhá jeho testování v několika beta testovacích programech. Jeden takový konečně spustila také Nokia, a to pro svou „vlajkovou loď“, model X20. Pakliže je uživatel do testovacího programu registrován, má nyní možnost si stáhnout testovací verzi Androidu 12.

Aktualizace by měla být automaticky nabídnuta do 12 hodin od registrace do zmíněného programu, případně ji uživatel může sám vyhledat zhruba po 20 minutách. To v případě, že se již nemůže dočkat. Sluší se však připomenout, což dělá i samotný výrobce, že testovací verze není plně optimalizována a mohou v ní ještě být poměrně zásadní chyby. Rozhodně proto nedoporučujeme instalaci na vaše primární zařízení, na které se potřebujete spolehnout. Vývojová verze existuje spíše pro ukázku a rovněž pro vývojáře, kteří mohou s předstihem odladit aplikace pro potřeby Androidu 12. Právě ti mohou postupovat dle návodu na oficiálních stránkách výrobce.

Běžní uživatelé si spíše počkají na oficiální aktualizaci, která by na Nokii X20 měla dorazit velmi brzy. Tento letošní model se navíc chlubí opravdu dlouhou softwarovou podporou a kromě Androidu 12 by se měl v následujících letech dočkat také Androidu 13 i 14.