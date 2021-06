Nokia C20 Plus se pokusí zaujmout nízkou cenu a Androidem Go

Fotografie: Nokia

Společnost HMD Global na oficiálních stránkách představila další novinku. Nokia C20 Plus je bohužel další zástupce z kategorie těch nejlevnějších kousků a je otázkou, zda je na světě pro tyto přístroje vůbec místo. Novinka navazuje na dříve představenou Nokii C20 a decentně vylepšuje výbavu. Nadále musíte počítat s plastovým tělem a jen základním HD+ displejem s 6,5palcovou úhlopříčkou.

Nasazen je procesor Unisoc SC9863A spjatý s 3GB operační pamětí. Pro vaše data je připraveno 32GB úložiště a rovněž slot pro až 256GB paměťovou kartu. Nijak výkonný hardware vás nemusí trápit, neboť je nasazen speciálně odlehčený Android 11 Go, který je schopný fungovat i s výrazně menším přídělem RAM. Na zadní straně v kruhovém modulu najdeme dva fotoaparáty. Jde o hlavní 8megapixelový snímač a 2megapixelovou portrétní kamerku.

Mobil bohužel není vybaven čtečkou otisků prstů, odemykat jej tak můžete například rozpoznáním tváře, o což se stará čelní 5megapixelový fotoaparát. Na těle najdeme klasický 3,5mm jack, ale bohužel i zastaralý konektor microUSB, pomocí kterého dobíjíte baterii s kapacitou 4 950 mAh. Rychlost nabíjení je zastropována 10 W. Konektivita je zajištěna Wi-Fi, Bluetooth 4.2 a LTE.

Nokia C20 Plus se začne 16. června prodávat na čínském trhu, přičemž cena by se měla pohybovat v přepočtu kolem 2,5 tisíc korun s daní. To se nezdá moc, ale není to vyloženě ani málo. V tuto chvíli není jasné, zda se s novinkou setkáme na českém trhu. S jistotou lze říci, že například dříve představené novinky řady C se u nás prodávat nebudou.