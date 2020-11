Nokia 10 PureView je údajně v přípravě. Nabízet má Snapdragon 875

Fotografie: Nokia

HMD Global před lety k životu probudilo značku Nokia. Nástup to byl vcelku zdařilý, v poslední době jsou však kroky výrobce poněkud rozpačité. Dlouhé měsíce se čeká na opravdový vlajkový model, o Nokii 9.3 PureView tak celý letošní rok čteme pouze spekulace. Rozpaky budí také velmi opožděné uvedení na trh v případě Nokie 8.3, její extrémně vysokou cenu snad ani nebudeme připomínat. Do toho všeho nokiapoweruser.com přináší informaci o Nokii 10 PureView. Také vám přijde divné, že se vlastně spekuluje již o dvou generacích, které na sebe mají spíše navazovat?

Ve světě Nokia je to však, zdá se, klidně možné. Informace o Nokii 10 PureView jsou prozatím velice strohé. Spekuluje se o nasazení nerezového rámečku a safírového sklíčka na zadní straně. Testy s prototypem údajně probíhají za asistence Snapdragonu 875, který teprve bude představen. Samo o sobě by to mohla být skvělá zpráva, jenže je nutné mít na paměti, jak dlouho výrobci zabere telefon představit a především dostat do prodeje. Více informací v tuto chvíli o možné budoucí špičkové Nokii není známo.