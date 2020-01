Nokia 9.2 se opozdí, kvůli Snapdragonu 865 dorazí až ve 2. polovině roku

Nokia 9 PureView, která začátkem loňského roku oslnila pěticí fotoaparátů, se nástupce jen tak nedočká. Naznačuje to informace od Nokia Anew. Tento twitterový účet je známý svými úniky ohledně telefonů Nokia a často se mu povede dobře předpovědět nedalekou budoucnost. Tentokrát přinesl informaci o tom, že výrobce, HMD Global, odložil představení nástupce.

The announcement of Nokia 9.2 is likely to be delayed until the autumn due to the replacement of the processor on the Snapdragon 865.#Nokia9 #NokiaMobile #HMD #Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6v