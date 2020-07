Netflix válcuje konkurenci. Má miliardu instalací na zařízeních s Androidem

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Netflix dosáhl působivého milníku v počtu stažení své aplikace do zařízení s Androidem. V obchodě Google Play aplikace eviduje miliardu stažení. Do této hodnoty jsou nicméně započítány i případy, kdy je aplikace v telefonu již předinstalována, což se zejména v poslední době děje vcelku často.

Ve výsledku to však nijak výrazně neubírá na působivosti dosaženého milníku. Zejména ve srovnání s konkurencí. Amazon Prime má prozatím počet stažení v rozmezí od 100 do 500 miliónů, Hulu je pod hranicí 100 miliónů stažení a výrazně pozadu je HBO GO s pouhými 5 milióny stažení.

