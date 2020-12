Sony posílá na Xperie 5 II a 5 prosincové bezpečnostní záplaty

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vrcholné Xperie se v těchto dnech dočkají aktualizace softwaru, o čemž informuje xperiablog.net. Konkrétně se jedná o příchod prosincových, tedy těch vůbec nejnovějších bezpečnostních aktualizací. Ty mohou vyhlížet majitelé Xperie 5 II, Xperie 1 a Xperie 5. V případě prvně jmenované Xperie dojde k povýšení softwaru na 58.0.A.28.51, u loňských modelů se jedná o označení 55.1.A.12.28. Kromě záplat však další novinky prozatím neočekávejte.

To se však velmi brzy změní, jak informuje Sony na Facebooku. Započal totiž aktualizační proces na vůbec nejnovější Android 11. Na vlajkový model Xperia 1 II již aktualizace zamířila a ještě do konce roku by se měl Android 11 dostat i na Xperii 5 II. V průběhu ledna přijde na řadu Xperia 10 II a během února 2021 povýší na Android 11 i loňské kousky Xperia 1 a Xperia 5.