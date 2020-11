LG si patentovalo netradiční smartphone s rolovacím displejem

Fotografie: Letsgodigital

Server nl.letsgodigital.org poukázal na zajímavý patent společnosti LG, která by v budoucnu mohla představit unikátní telefon s rolovacím displejem. S ohledem na netradiční konstrukci LG Wing by mohly být šance na reálné uvedení do prodeje poměrně vysoké.

Smartphone s označením „Project B“ by se mohl podívat na trh v březnu příštího roku. Zařízení má speciální roztahovací rám, v němž je uložen srolovaný OLED panel. Uživatel by měl mít v případě potřeby možnost roztáhnout pouze jednu stranu obrazovky.