Nejtenčí a nejlehčí, takový je nový tablet Huawei MatePad Pro 11

Fotografie: Huawei

Do segmentu tabletů dnes zamířila oficiálně novinka Huawei MatePad Pro 11. Nebyl by to ambiciózní čínský výrobce, kdyby se s novým přírůstkem alespoň nepokusil zapsat do historie. Tentokrát to zkusil přes působivé rozměry. Tablet je extrémně tenký, a to pouze 5,9 milimetrů. Je však nutné dodat, že Samsung zašel se svými tablety ještě dále. Velmi nízká je taktéž hmotnost, která činí 449 gramů, a to je již jednoznačně rekord, který Huawei aktuálně drží.

Těšit se dále můžete na špičkový OLED panel s 11" úhlopříčkou, jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Jedná se navíc o vůbec první tablet, který získal novou certifikaci Full Care Display 3.0 od TÜV Rheinland.

O výkon se bude starat buď 7nm procesor Snapdragon 870, nebo výkonnější 5nm Snapdragon 888. Operační paměť nabídne až 12 GB, avšak standardem bude 8 GB. Ještě větší volnost získáte u interního úložiště, vybírat bude možné ze 128GB, 256GB či 512GB interní paměti. Prostředí zajišťuje Harmony OS 3.0, který je uzpůsoben tabletovým potřebám. Například umožňuje rychlé uspořádání plochy do složek tak, aby byla zachována maximální přehlednost, nebo práci ve více oknech vedle sebe.

Konzumace multimédií bude skvělá nejen díky kvalitnímu displeji, ale také prostřednictvím 6 reproduktorů na těle. Tablet nepostrádá Wi-Fi 6 či Bluetooth 5.2, přičemž se bude moci připojit i k mobilním sítím skrze 4G. Nepřekvapivě si Huawei neporadí s 5G.

Na zadní straně je hlavní 13megapixelový snímač doplněný 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Na čelní straně je, především pro videohovory, připravena 8megapixelová kamerka. Rozdílné procesory přináší také další odlišnosti v nabíjení. Zatímco kapacita baterie bude vždy 8 300 mAh, rychlost nabíjení se bude lišit. V případě Snapdragonu 888 je podporováno 66W drátové nabíjení a v prodejním balení obdržíte 40W nabíječku. A právě 40 W je pomyslným stropem pro variantu se Snapdragonem 870, avšak k němu výrobce dodá jen 22,5W nabíječku.

Mezi příslušenstvím pro nový tablet je připraven bílý stylus Huawei M-Pen nebo pouzdro kombinované s klávesnicí. Výhodou je, že si lze uživatelsky zvolit náklon tabletu v rozsahu od 120° do 165°. Tablet Huawei MatePad Pro 11 má být nabízen celosvětově za zhruba 14 tisíc korun v případě vrcholné verze 512+12 GB.