Bohaté portfolio Huawei nově rozšířil tablet MatePad 11, který láká na výkonný hardware s podporou magnetické klávesnice i pera M-Pencil. Podaří se mu prorazit mezi ostatními tablety s Androidem a iOS?

Huawei MatePad 11 přináší v relativně kompaktním balení 120Hz displej, výkonný Snapdragon 865 i kvalitní reproduktory odladěné společností Harman Kardon. Dále nechybí nový operační systém HarmonyOS či bohatá nabídka příslušenství. Jak si novinka vedla během používání? To prozradí náš test.

Technické parametry Huawei MatePad 11 Kompletní specifikace Konstrukce 246 × 159 × 7,2 mm , 460 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 10,95" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 13 Mpx (4 160 × 3 120), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 865 , , GPU: ano Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: nanoSD Datové funkce HSPA: ne , LTE: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ne Operační systém HarmonyOS Akumulátor 7 250 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 2:00 hodin Dostupnost září 2021, 10 990 Kč

Obsah balení: včetně nabíječky

V balení najdeme kromě samotného tabletu a sady příruček rovněž 22,5W napájecí adaptér s kabelem typu USB-A/USB-C. V rámci prodejních balíčků, které jsou dostupné na e-shopu výrobce, dorazil MatePad na test rovněž s magnetickou klávesnicí, která zároveň plní funkci pouzdra a perem M-Pencil. V jiném balíčku je k tabletu možné získat i námi dříve testované hodinky Huawei Watch GT 2 Pro.

Líbilo se nám včetně adaptéru

Konstrukční zpracování: povedlo se

Huawei MatePad 11 se od svého většího sourozence liší hmotností (485 gramů) i rozměry (253,8 × 165,3 × 7,3 mm), které jsou dostatečně kompaktní na to, aby se tablet vešel i do tenké aktovky či kabelky. Dodávaná magnetická klávesnice, která je zároveň pouzdrem, pak umožňuje naklonění tabletu hned do dvou poloh. Díky tomu, že se nejedná o klávesnici v duchu Surface Pro, je možné si zařízení vcelku pohodlně položit na kolena a pracovat tak i na místech, kde není k dispozici stůl.

Ačkoliv je klávesnice velkou pomocí při psaní textů a vylepšuje tak produktivitu, nedisponuje touchpadem, takže v některých situacích budete muset velmi často „přeskakovat“ prstem mezi klávesami a obrazovkou. Potěší však, že podporuje funkční klávesy pro snížení/zvýšení jasu obrazovky nebo hlasitosti. Co mě naopak zklamalo, je absence podsvícení, které by přišlo vhod. Během používání jsem vyzkoušel i pero M-Pencil (druhé generace), na nějž má tablet pohotovou odezvu, můžete si tak pohodlně psát poznámky nebo kreslit.

Rozpoznání obličeje funguje pouze na bázi 2D skenu.

Samotný tablet působí elegantně a disponuje klasickou sestavou vypínacího tlačítka a kolébky ovládání hlasitosti. Výrobce implementoval rovněž haptickou odezvu, která je spíše průměrná. Jedinou možností biometrického ověření uživatele je pak rozpoznání obličeje, čtečka otisků prstů tedy schází. Rozpoznání obličeje však funguje pouze na bázi 2D skenu, takže je pro větší bezpečnost vhodné tablet zabezpečit číselným kódem.

Líbilo se nám elegantní design

praktická klávesnice s funkcí pouzdra

relativně kompaktní rozměry a hmotnost

Nelíbilo se nám klávesnice bez podsvícení

pouze 2D sken obličeje

Displej: 120 Hz přijdete na chuť

Čelní stranu tabletu vyplňuje 10,95palcová obrazovka s poměrem stran 16:10 a výslednou jemností 276 pixelů na palec. Jedná se přitom „jen“ o IPS LCD displej, který však podporuje 120Hz obnovovací frekvenci, což znamená, že se můžete těšit na krásně plynulé reakce, tedy i lepší uživatelský zážitek.

Displej má více než dostačující maximální jas, umožňuje podrobnější nastavení barevného podání i automatickou úpravu obnovovací frekvence dle potřeby. Ačkoliv se nejedná o OLED, nechybí ani tmavý režim, který zvládá obrazovka překvapivě dobře a má velmi pěkné podání tmavých odstínů. Výtky nemám ani k pozorovacím úhlům či symetrickým rámečkům, díky kterým se tablet lépe drží.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

dostatečný maximální jas

symetrické rámečky na všech stranách

Zvuk: Harman Kardon na palubě

O hlasitou reprodukci se starají čtyři reproduktory, na kterých Huawei spolupracoval s vyhlášenou společností Harman Kardon. Těšit se můžete nejen na velmi vysokou maximální hlasitost, ale také solidní prostorový efekt i kvalitu zvuku obecně. Kvalitní zvuk potěší, ať už budete na tabletu sledovat filmy nebo se účastnit konference, menší kritiku si však MatePad podle mého názoru zaslouží za absenci 3,5mm jacku, pro který by se jistě místo našlo.

Líbilo se nám špičkové reproduktory

Nelíbilo se nám někomu může chybět 3,5mm jack

Výkon hardwaru: jistota jménem Snapdragon 865

Výkon tabletu zajišťuje osvědčený Snapdragon 865, kterému dělá společnost 6 GB RAM a 128GB úložiště, z něhož po zapnutí zůstane dostupných přibližně 110 GB. Na poměry tabletu se tak jedná o velmi výkonné zařízení, které se nezalekne ani multitaskingu či hraní graficky náročných her. Výhodou je také možnost rozšířit integrované úložiště o paměťové karty běžného typu microSD.

Líbilo se nám naprosto dostačující výkon

možnost rozšíření úložiště o microSD karty

Výdrž baterie: nenechá vás na holičkách

Výdrž baterie tabletů je vzhledem k běžnému stylu používání obvykle několikadenní, což je případ i MatePadu 11. V těle se ukrývá článek o solidní kapacitě 7 250 mAh, díky kterému jsem tablet běžně nabíjel zhruba dvakrát do týdne s tím, že jsem jej používal doma na prohlížení internetu, videí apod. Nabití z 0 na 100 % dodávaným 22,5W adaptérem trvá přibližně 2 hodiny.

Líbilo se nám dostatečně dlouhá výdrž

na tablety relativně rychlé nabíjení

Konektivita: Wi-Fi 6, ale bez 5G

MatePad 11 se chlubí podporou Wi-Fi 6, GPS nebo Bluetooth 5.1, 5G či LTE však chybí. Jedná se tak opravdu spíše o tablet, který budete používat doma a na cestách jej připojíte k internetu pomocí hotspotu.

Líbilo se nám Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i GPS

Nelíbilo se nám bez LTE/5G

Fotoaparát: do počtu

Fotovýbava MatePadu 11 nijak zvlášť nenadchne. Zadní stranu obývá 13Mpx senzor s PDAF ostřením a světelností f/1.8, který pořizuje snímky jako smartphony z nižší třídy, zatímco selfie kamerka nabídne rozlišení 8 Mpx (f/2.0) se schopností zaznamenat 1080p video ve 30 FPS. Fotoaplikace je rovněž velmi základní a je evidentní, že fotoaparáty jsou v tomto případě spíše do počtu. Nízká kvalita hlavního snímače podle mě není u tabletu až takový problém (primárně v mnoha případech stejně poslouží pouze k vyfocení dokumentů), lepší však rozhodně mohla být zmíněná 8Mpx selfie kamerka, která je důležitá kvůli videohovorům.

Nelíbilo se nám selfie kamerka mohla být kvalitnější

Software: HarmonyOS

Uvnitř tabletu je HarmonyOS 2, který se na první pohled (zejména pro uživatele laika) příliš neliší od Androidu. Stahování a vyhledávání aplikací probíhá skrze virtuální obchod AppGallery, který se neustále rozšiřuje o další aplikace, vyhledávání zase přes Petal Search. Vůbec špatné nejsou ani Petal Maps, které lze vzhledem k přítomnosti GPS použít i jako navigaci. Osobně se mi líbí také vizuál prostředí, které je pěkně barevné, méně pak již podle mě zbytečně předinstalované aplikace a odkazy na ně.

Během používání jsem chtěl vyzkoušet také možnost Super Device, kdy by mělo být možné propojit zařízení s HarmonyOS s ostatní HarmonyOS elektronikou, což se mi však v případě pokusu o propojení Huawei Watch 3 Pro a MatePadu 11 (obou zařízení přihlášených pod stejným účtem) nepovedlo. Funkce však může být postupem času teprve zpřístupněna.

Líbilo se nám intuitivní systém podobný Androidu

Nelíbilo se nám nevýhody spojené s absencí GMS

nefunkční Super Device (prozatím)

Zhodnocení

Huawei MatePad 11 mě potěšil kvalitním displejem, výkonným procesorem, skvělými reproduktory i slušnou výdrží na nabití. Za nevýhodu naopak považuji absenci LTE/5G nebo nepříliš bezpečné rozpoznávání obličeje pomocí 2D skenu. Pro některé uživatele bude představovat nevýhodu rovněž systém HarmonyOS, který se neustále zlepšuje, ale pokud jste zvyklí na komfortní používání aplikací, jako je Gmail nebo YouTube, musíte zde počítat s jistým omezením. Pokud jste na vážkách, jestli Huawei MatePad 11 pořídit, může vás přesvědčit také opravdu nevídaně štědrý balíček příslušenství v podobě klávesnice s pouzdrem a chytrého pera se sluchátky nebo již zmíněných hodinek se sluchátky.

Konkurence

Při nákupu nového tabletu pravděpodobně většina uživatelů zváží investici do iPadu, ať už základního modelu nebo iPadu Air. Těšit se můžete na dlouhou softwarovou podporu i velmi výkonný procesor přímo od Applu.

Přejít do katalogu Apple iPad (10,2") 32 GB Wi-Fi Rozměry 250,6 × 174,1 × 7,5 mm , 483 g Displej TFT IPS, 10,2" (2 160 × 1 620 px) Fotoaparát 8 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Apple A10 , Paměť RAM: 3 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 8 827 mAh , doba nabíjení: 4:01 hodin

Přejít do katalogu Apple iPad Air (2020) 256GB Celullar Rozměry 247,6 × 178,5 × 6,1 mm , 460 g Displej TFT IPS, 10,9" (2 360 × 1 640 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 24 FPS Procesor Apple A14 Bionic , Paměť úložiště: 256 GB , ne Akumulátor ? mAh

Ze světa tabletů s Androidem může být zajímavou alternativou Samsung Galaxy Tab S6 Lite s 10,4" displejem a podporou chytrého pera.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Tab S6 Lite Rozměry 244,5 × 154,3 × 7 mm , 467 g Displej TFT IPS, 10,4" (2 000 × 1 200 px) Fotoaparát 8 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB / 128 GB , microSDXC Akumulátor 7 040 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz