Zkusili byste značku Ulefone? Na MWC 2025 jsme prozkoumali její novinky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Návštěva stánku Ulefone nás nejprve zavedla ke dvěma zajímavým tabletům Armor Pad 3 pro a Armor Pad 4 Ultra, které působí mohutně a odolně. Zdánlivě by tak mohly být určeny do drsnějších podmínek. Jenže k tabletům jde připojit poměrně velký externí reproduktor, který dokonce bliká. Jedná se tak o kousky například pro nějak zábavu v odlehlých koutech světa. Kromě toho jsou tablety vybaveny termokamerou pro pracovní využití. Prostředí zajišťuje jen starší Android 14 a bohužel aktualizace nejsou zatím potvrzeny.

Ulefone Usmart E03 je telefon s endoskopickou kamerou a obřím displejem na zádech

Opravdovou zajímavostí je telefon Ulefone Usmart E03, který vypadá zcela standardně, avšak lze k němu přikoupit endoskopické příslušenství. Jde o speciální kameru, která se připojuje přes zvláštní konektor na telefonu, kterým lze prozkoumávat třeba potrubí. Konektor jde však využít i třeba pro připojení mikroskopu s až 1000násobným přiblížením.

Pakliže vám na trhu chybí opravdu kompaktní telefony, zaujal by vás model Armor mini 20T Pro, který má displej s pouze 4,7" úhlopříčku. Telefon je však vysoce odolný a působí velmi baculatým dojmem. Může za to třeba i baterie s kapacitou 6 200 mAh. Přidanou hodnotou je třeba bezdrátové nabíjení.

Nakonec jsme omrkli Ulefone Armor 30 Pro, který by mohl nejvíce zaujmout baterie s kapacitou 21 200 mAh. Jenže to by nesměl mít poměrně velký sekundární displej na zádech. Na něm lze vlastně procházet celé prostředí a působí jako zmenšená verze toho na čelní straně. Bohužel miniaturnost displeje způsobuje, že je ovládání poměrně nepohodlné a vhod tak přijde snad jen pro focení, kdy snímanou scénu vidíte i na zádech.