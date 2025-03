Navštívili jsme budoucnost. Podívejte se na dechberoucí koncepty displejů Samsung

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z „perliček“ veletrhu MWC 2025 byl stánek společnosti Samsung Display, tedy divize zodpovědné za výrobu zobrazovacích panelů, které můžeme vidět v klasických smartphonech, skládačkách, ale také televizorech a další elektronice. Zde jsme si totiž mohli prohlédnout hned několik různých druhů obrazovek, nejen těch ohebných, ale například také netradičně tvarovaných či doslova „natahovacích“.

Displeje budoucnosti: Samsung ukázal plejádu konceptů

Koncepty, které si zaslouží pozornost

Prohlídku můžeme odstartovat konceptem „Stretchable“. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o displej, který se roztahuje do stran, ale zdání klame. Ve skutečnosti se jedná o obrazovku, která se vypoulí. V přiloženém videu můžeme vidět, jak jí proletí (a natáhne ji) míč vržený do jejího středu. Napadá vás nějaké zajímavé uplatnění takovéto skutečně 3D technologie?

Dále nechybí ukázka vysouvacího (ohebného) displeje, kdy se obrazovka prodlouží, respektive vysune nahoru. Flexible Briefcase je pak další zajímavou demonstrací možné podoby ohebného panelu. Jedná se o skládací kufřík, na který jsme nesměli sahat.

Následně nás čekala demonstrace displejových technologií, konkrétně technologie LCD. Takovýto zobrazovací panel se skládá celkem z 11 vrstev, klasický OLED má pak 4 vrstvy a Samsung má také technologii LEAD, která má pouze tři vrstvy. LEAD je energeticky velmi efektivní, má velmi dobrou svítivost, neobsahuje žádný plast, tudíž je také více šetrný k životnímu prostředí.

Důležitým aspektem při používání smartphonů je rovněž potlačení odlesků. Mohli jsme si prohlédnout konvenční displej a displej se schopností potlačit odlesky. Stejně tak nechybělo přímé srovnání obrazovky s jasem 2 000 nitů a 5 000 nitů. Nechyběla ani ukázka barevné kalibrace dle Pantone na třech typech displejů, OLED, LCD a QDOLED.