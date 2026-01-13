Moderní BlackBerry na cestě? Chystá se Unihertz Titan 2 Elite s novým vzhledem

Telefony s hardwarovou QWERTY klávesnicí mají svá nejlepší léta zřejmě za sebou. Vše pomyslně stvrdil zánik BlackBerry, což byla původem kanadská značka proslavená právě takovými telefony. Poslední dobou se však zdá, že by přeci jen mohlo pár takových zařízení vzniknout a tím uspokojit poptávku menší skupiny zákazníků. V loňském roce jsme slyšeli například o Unihertz Titan 2 a letos o zajímavém komunikátoru Clicks Communicator. Oba pojí právě fyzická QWERTY klávesnice.
Již zmíněná značka Unihertz chystá navíc další model, konkrétně nazvaný Titan 2 Elite. Sám výrobce už na novinku láká a zveřejnil oficiální obrázek (viz unihertz.com). Na něm můžeme vidět zařízení s poměrně velkým displejem, který je orientovaný na výšku, a pod kterým je, zdá se, pohodlná QWERTY klávesnice. Displej je samozřejmě dotykový a v levém horním rohu je průstřel pro čelní kamerku.
Patrná je také hliníková konstrukce, kterou prozrazují anténní předěly. Spodní hrana je domovem pro USB-C konektor. Na displeji je spuštěna aplikace WhatsApp a je zřejmé, že nasazen bude operační systém Android 16.
Zásadní je také změna vzhledu, kdy Unihertz upouští od mohutných konstrukcí. Naopak vše zaoblil a zmenšil prostor mezi displejem, klávesnici a samotnými okraji. Model Titan 2 Elite tak působí výrazně moderněji a zřejmě bude i menší a lehčí. Celkově by mohl velikostí připomínat dnešní větší mobily, ale lišit se přítomnosti fyzické klávesnice. Další informace prozatím nebyly odtajněny a budeme si na ně muset počkat, stejně jako na termín představení.
Načíst všechny komentářePřidat názor