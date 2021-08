Nejnovější generace ohebných Galaxy Z klade větší důraz na ochranu baterie

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nejnovější generace ohebných smartphonů od Samsungu přináší praktickou funkci omezení maximálního nabití na úroveň 85 % kapacity baterie. Funkce, kterou Samsung původně integroval pouze do svých tabletů, se tak poprvé dostává i do smartphonů. Právě v případě Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3 bude výměna baterie nepochybně komplikovanější než u telefonů běžné konstrukce („placky“), a to i kvůli tomu, že mají oba smartphony hned dva bateriové články.

Zatímco u véčka Galaxy Z Flip3 je rychlost nabíjení omezena výkonem 15 W, větší Galaxy Z Fold3 podporuje až 25W nabíjení. Rychlost nabíjení Galaxy Z Flip3 (zaznamenanou v grafech) si můžete prohlédnout v samostatném článku, již brzy také zveřejníme podrobné nabíjecí grafy Galaxy Z Fold3.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB Rozměry 86,4 × 72,2 × 17,1 mm , 183 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 300 mAh 26 990 Kč